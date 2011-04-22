-FRANSA "SCHENGEN"İ ASKIYA ALMAK İSTİYOR PARİS (A.A) - 22.04.2011 - Fransa'nın, Kuzey Afrika'dan gelen çok sayıda kaçak göçmen yüzünden, Schengen anlaşmasını askıya almak istediği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, basına yaptığı açıklamada, AB sınırlarının sistemli olarak ihlal edilmesi halinde, Schengen anlaşmasını geçici olarak askıya almak için bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gelen göçmenlerin, daha sonra Fransa'ya geçmek istemesi, Paris ve Roma arasında geçen hafta ciddi bir diplomatik krizin çıkmasına yol açmıştı. Fransa, hafta sonu İtalya'dan Fransa'ya gelen bazı trenleri, çok sayıda kaçak göçmen taşıdıklarını gerekçe göstererek, ülke sınırından içeri sokmamıştı.