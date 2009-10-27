T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa 2.5 ay milli kimliğini tartışacak!

Fransız değerlerin teyidi için ‘ulusal kimlik’ yaratmak için 2-2.5 ay sürmesi öngörülen bir tartışma başlatıldı.

27 Ekim 2009 02:00

Avrupa’nın 5 milyonla en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Fransa’da göçmenlere DNA testi istemiş Nicolas Sarkozy yönetimi bu kez ‘ulusal kimlik’ derdine düştü.

Göçmen Bakanı Eric Besson dün Fransız değerlerin teyidi için ‘ulusal kimlik’ yaratmak için 2-2.5 ay sürmesi öngörülen bir tartışma başlattı. Besson, kadın bedenini kapatan burkanın giyilmesinin Fransız değerlere uygun olmadığını, bunu önlemek için önlemler alınması gerektiğini söyleyerek tartışmayı ateşledi. Geçen yıl Paris’teki Fransa-Tunus milli maçında milli marş Marsellaise’in Tunuslu göçmenlerce yuhalanmasıyla yaşanan tartışmaya değinen Besson “Bütün genç Fransızlar yılda bir kez Marseillaise’i söyleme fırsatı bulabilirse iyi olur” dedi. Ama tartışmayı ‘Fransa’nın hasta olduğunun işareti’ olarak gören muhalefetteki Sosyalistler tepkili. Sosyalist Parti Başkan Vekili Vincent Peillon “Fransa asla ulusal kimliğini konuşmadı. Bu tür tartışmalar tehlikelidir, Fransa kendine yabancıların gözüyle bakmaz” diye çıkıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24