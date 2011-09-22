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Dünya

Fransa 200 askerini Afganistan'dan çekecek PARİS (A.A)

22 Eylül 2011 16:55

-Fransa 200 askerini Afganistan'dan çekecek PARİS (A.A) - 22.09.2011 - Fransa Genelkurmay Başkanlığı, ekim ayı sonuna kadar Afganistan'dan 200 askerini geri çekeceğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Thierry Burkhard, ülkesinin daha önce ilan ettiği ve 2012 yılı sonuna kadar sürecek geri çekilme planı çerçevesinde 200 Fransız askerinin ekim ayı sonuna kadar ülkeye geri döneceğini bildirdi. Afganistan'da şu ana kadar 75 Fransız askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. Fransa'nın Afganistan'da NATO bünyesinde 4 bin askeri bulunuyor.

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