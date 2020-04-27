Fransa 11 Mayıs'ta Koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeyi planlıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 160 binden fazla olduğu Fransa'da 11 Mayıs'ta sonlanması planlanan sokağa çıkma yasağından sonra aşamalı olarak kısıtlamaların hafiflemesi planlanıyor.

Normalleşme sürecine ilişkin Fransa Bilim Konseyi, Mayıs’tan itibaren yeniden açılacak olan işletmeler ve okullar hakkında tavsiye kararlarını açıkladı. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Jerome Salomon, ülkede vaka sayısının 161 bin 488 olduğunu duyurdu.

Ülke genelinde 44 bin 903 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu aktaran Salomon, 4 bin 682 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Okullarda maske zorunluluğu

Fransa'da 11 Mayıs'tan itibaren işletmeler ve okullar kademeli olarak açılması planlanırken, Fransa Bilim Konseyi, okula gidecek olan öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Konsey, ilkokuldan liseye kadar eğitim veren okullarda maske takmanın zorunlu olması gerektiğini açıklarken, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Bilim Konseyi, okulda öğlen yemeklerinin sınıflarda yenilmesi gerektiğini açıklarken, yemekhanelerde öğrencilerin birbiri ile temas edebileceği uyarısında bulundu. Konsey, eğitimin sabah ve öğlen olarak ikiye ayrılması gerektiğini bildirirken, bu sayede okul servislerinde yaşanacak öğrenci yoğunluğunun azalacağını ifade etti.

Bilim Konseyi, okullara mecburi değil gönüllülük esasına göre gidilmesi gerektiğini aktarırken, öğrencilere düzenli test yapılmasına gerek olmadığına fakat ailelerini çocuklarının ateşini düzenli olarak ölçmesi gerektiğini vurguladı