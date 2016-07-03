Fransa - İzlanda: EURO 2016'da son yarı finalist bugün belli oluyor

EURO 2016'daki son çeyrek final maçında Fransa ile İzlanda, Paris'teki 80 bin seyirci kapasiteli Stade de France'ta karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek. Polonya'yı eleyen Portekiz, Belçika'yı yenen Galler ve İtalya'yı yenen Almanya yarı final biletlerini almışlardı.

EURO 2016'da adeta bir peri masalını gerçekleştiren İzlanda, ev sahibi Fransa karşısında kendi futbol tarihinin en önemli sınavına çıkıyor. Portekiz ve Macaristan ile berabere kaldıktan sonra Avusturya'yı yenerek adını son 16 takım arasına yazdıran İskandinav ekibi 2. turda İngiltere'yi turnuva dışına itmiş ve tüm spot ışıklarını üzerine çevirmişti.

Sadece 330 bin nüfusa sahip olan ülkenin milli takımı, İngiltere'nin ardından çeyrek finalde de Fransa'yı geçip turnuvaya damga vurma amacında. Lars Lagerback ile birlikte İzlanda Milli Takımı'nı çalıştıran Heimir Hallgrimsson, kendilerini Premier Lig şampiyonu Leicester City'e benzetiyor.

Hallgrimsson, "Tıpkı Leicester gibi kendi üstün olduğumuz özellikleri daha çok kullanmaya çalışıyoruz, onlar gibi birbirimiz için mücadele ediyoruz. Umarım maceramız Leicester gibi sonlanır" ifadelerini kullanıyor.

Fransa ise turnuva başından bu yana ilk yarı performansları nedeniyle eleştiriliyor. Grup aşamasında Romanya ve Arnavutluk'u yenip İsviçre ile berabere kalan 2. turda ise İrlanda'yı geçen Fransa, şampiyonada kaydettiği 6 golün tamamını ikinci yarılarda kaydetti.

Tüm oyuncular artık İzlanda karşısında bu durumu tersine çevirip, karşılaşma başında skor üstünlüğü yakalamaları gerektiğini belirtiyor. Ev sahibi Fransa'da Adil Rami ile N'golo Kante cezalı oldukları için İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Bu iki oyuncunun yerine Barcelona'ya imza atan Samuel Umtiti ile Yohan Cabaye'ın forma giymeleri bekleniyor.