-FRANKLİN'İN SON ÇALIŞMASI TÜRKİYE ÜZERİNE ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Haziran 1989'da Tiananmen Meydanı'nda tankların önünde tek başına duran eylemcinin fotoğrafını çeken Magnum Photos'un ünlü foto muhabiri Stuart Franklin son çalışmasını Türkiye üzerine gerçekleştirdi. Life dergisi tarafından, ''Dünyayı Değiştiren 100 Fotoğraf''tan biri olarak ilan edilen, çekildiği yıl en prestijli basın fotoğrafçılığı ödülü ''World Press Photo''ya layık görülen ve son 20 yıl yılın en fazla yayımlanan fotoğraflarından biri niteliğini taşıyan bu kareyi ölümsüzleştiren ünlü foto muhabiri Stuart Franklin, son foto röportajını Türkiye'de gerçekleştirdi. Franklin'i Türkiye'ye çeken konu ise ''fındık hasadı'' oldu. Franklin, foto röportaj çalışmasını, ''Dünyadaki fındık ihtiyacının yüzde 75'i Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki bahçelerden karşılanıyor. Ancak bölgedeki eski usulle yapılan hasadın yanı sıra fiyatların düşmesi ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkisi fındık üretimini ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bu durum, şekerleme ve çikolatayla yapılan tatlıların sonunun yaklaştığının bir habercisi mi?'' başlığıyla sunuyor. -KİTABINDA DA YER ALACAK- Stuart Franklin, doğa ve toplum arasındaki bağlantının yıllardır ilgi duyduğu bir konu olduğunu söylüyor. Franklin, ''Özellikle, insanlar ile ağaçlar arasındaki ilişkiyi gösteren fotoğraf çalışmalarına yoğunlaşıyorum. Hatta bu konuda yayınlanmış, 'Ağaçların Zamanı' (The Time of Trees) isimli bir de kitabım var. Türkiye'de çektiğim fotoğraflar, bu kitabın devamı niteliğinde basılacak olan çalışmada da yer alacak'' diyor. Türkiye'ye gelmeden önce asistanı aracılığıyla Türkiye'deki çok sayıda fındık bahçesi sahibiyle iletişime geçtiğini ifade eden Stuart Franklin, izinlerin alınmasının ardından geldiği Trabzon ve Ordu arasını kapsayan bölgede yaptığı çekimlerle foto röportajını tamamladığını belirtiyor. Franklin, ''İzin konusu çok önemliydi, çünkü çalışmam fındık toplayan işçilere çok yakın olmayı gerektiriyordu. Bahçe sahipleri de bu konuda fındık toplayan işçileri bilgilendirdiği için rahat bir çalışma ortamım oluştu'' diyerek, memnuniyetini dile getiriyor. Franklin'in bir hafta süren çekimler sonrası ortaya çıkarttığı çalışmasında, bölge insanının yanı sıra Doğu Anadolu ve Gürcistan'ın Batum bölgesinden gelen mevsimlik işçilerin güç koşullarda gerçekleştirdiği fındık hasadı estetik fotoğraf kareleri eşliğinde izleyicisiyle buluşuyor. Daha önce de Türkiye'ye birkaç seyahat yaptığını anımsatan Franklin, tekrar çalışma isteğini, ''Fırsatım olursa bu harika ülkede yeni bir foto röportaj daha yapmak isterim'', sözleriyle özetliyor. İngiltere'de 1956 yılında doğan Stuart Franklin'in, aralarında ''Tiananmen Meydanı - (Tiananmen Square)''nın da yer aldığı altı kitabı bulunuyor. Foto muhabirliğine 1980 yılında Sygma ajansında başlayan Franklin, 1985'ten bu yana yer aldığı Magnum Photos'un bir dönem başkanlığını da yaptı. Sudan'daki kuraklıktan Lübnan iç savaşına, çok sayıda futbol taraftarının yaşamını yitirdiği Heysel Stadyumu'nda yaşanan faciadan Sri Lanka'daki çatışmalara kadar birçok önemli olayda ve sıcak bölgelerde görev yapan ünlü foto muhabirinin, bu çalışmalarından ötürü değer görülen çok sayıda ödülü bulunuyor. Tarihler 3 Haziran 1989'u gösterirken, fotoğraf makinesinin deklanşörüne dokunan bir parmak, tarihin en önemli görsel belgelerinden birini kayda geçiriyordu. Demokratik reform talebiyle yönetime bayrak açan ve yedi hafta boyunca kendilerine üs olarak Pekin'deki Tiananmen meydanını seçen eylemcilere, Çin yönetiminin müdahalesi gecikmemişti. Yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan ve onlarca tankın da kullanıldığı müdahalenin başlangıç anındaki bir görüntü adeta Tiananmen Meydanı'nın adıyla özdeşleşti. Söz konusu görüntü, olaylara müdahale etmek için bir sıra halinde hareket ederek tankların önüne kesen ve tanklar hangi yöne doğru hareket ettiyse o istikamette ayakta durarak tankları engelleyen bir eylemciye aitti. Franklin'in çektiği bu kare, Life Dergisi tarafından ''Dünyayı Değiştiren 100 Fotoğraf''tan biri olarak ilan edilmiş ve çekildiği yıl en prestijli basın fotoğrafçılığı ödülü ''World Press Photo''ya layık görülmüştü.