Fazıl Say Almanya'da sahneye çıkıyor

Piyanist, besteci Fazıl Say'ın, “Artist in Residence Haftası” kapsamında Almanya'nın Frankfurt kentinde bugün ve yarın konser vereceği açıklandı. Söz konusu konserin, Frankfurt Radyosu Senfoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştirileceği bildirildi.

“Fazıl Say Gecesi’ adını taşıyan ilk konser kapsamında sanatçının yeni eseri “Universe Senfonisi” de Almanya’da ilk kez seslendirileceği belirtildi.

Eserin şef Howard Griffiths yönetimindeki Frankfurt Radyosu Senfoni Orkestrası tarafından yorumlanacağı açıklandı.

Eserin, theremin, daxophone ve vibratone gibi birçok yeni enstrüman ile klasik orkestra anlayışına yeni ve farklı bir bakış açısı getirdiği ifade edildi.

Say’ın “Hezarfen Ney Konçertosu” solist Burcu Karadağ tarafından seslendirilirken “İstanbul Senfonisi” de gecede sanatseverlerin dinleyeceği bir diğer Say eseri olacağı açıklandı.

Sanatçının ayrıca Beethoven’in “Piyano Sonatı op. 27” ve Chopin’in “3 Noktürn” eserini yorumlayacağı, son konserde ise Haba Quartett, “Divorce - String quartet op.29” eserini seslendireceği belirtildi.

Ulvi Cemal Erkin’in “Piyanolu Beşli” eserinde ise Say’a yine Haba Quartett eşlik edeceği ayrıca, Mozart’ın “Piyano Sonatı KV331”, J. Haydn “Piyano Sonatı No:48 C Majör” eserlerini de solo olarak yorumlayacağı bildirildi.

Konserlerin, bugün ARTE Live Web ve Hr-Sinfonierorchester sitelerinden de canlı izlenebileceği duyuruldu.