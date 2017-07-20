Frankfurter Allgemeine: Türk hükümeti artık ölçü tanımıyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi tutuklanan insan hakları aktivistleri ile ilgili şu satırlara yer veriyor:

"Ankara'nın elçisi, biri Alman altı insan hakları aktivistinin tutuklanması nedeniyle dışişlerine çağırıldı. Dışişleri Bakanı'nın tatilini yarıda kesip geri dönmesi ilk etapta dramatik görünüyor. Ancak durum ciddi ve şiddetlenmeye devam ediyor. Türk hükümeti söylem ve davranışlarında artık ölçü tanımıyor. Ülkeye seyahat eden Alman gazetecileri riske atmak, tutuklamak ve rehin almak... Alman şirketleri teröre destek vermekle suçlanıyor. Erdoğan kendisine tapanlarla ona uymayan diğerleri arasında tercih yapıyor. Ancak onları terörist ve darbecilerle bir görüyor. Bu siyasi bir paranoyadır."

Die Welt gazetesi Türkiye, Macaristan ve Polonya'daki yönetimlerin giderek totaliterleştiğini söylüyor.

"Türkiye, Macaristan ve Polonya'da soğuk bir iç savaş hakim. Her üç ülkede de seçim zaferi kazanan hükümetler totaliterliğe kayıyor. Toplumlarını kendi hakimiyetleri altına almak, kendi anlayışları doğrultusunda kültürel değişim yaratmak ve güçlerini pekiştirmek istiyorlar, yöntemleriyle hukuk devleti, güçler ayrılığı ve demokratik değerlere zarar veriyor olsalar da. Soğuk savaş gibi soğuk iç savaş da sadece bir siyasi güç mücadelesi değil ama aynı zamanda insanların zihniyetleri için yürütülen ideolojik bir savaş. Bu yüzden bu üç ülkede çok sert bir şekilde devam ettiriliyor ve sivil toplumun taşıyıcıları da bundan kurtulamıyor."

General Anzeiger adlı gazetede de Erdoğan yönetiminin tutumunu şöyle irdeliyor:

"Maalesef Erdoğan'ın iyileşeceğine yönelik bir belirti yok. Belki de Erdoğan, Türkiye'de tutuklu bulunan Almanları, Almanya'nın başarısız olan darbe sonrası buraya gelen Türk subayları iade edeceği zamana kadar tutmayı hesaplıyor. Ancak iş hiçbir zaman o noktaya gelmeyecek. Erdoğan sadece güç ve sertliğin dilinden anlıyor. Buradaki problem şu ki; Avrupa Birliği, Türkiye ile katılım müzakerelerini ertelerse, Erdoğan'ın hedef alarak hitap ettiği milliyetçilik daha da destek kazanacak."

Stuttgarter Zeitung, Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğun son gelişmeler yüzünden zarar gördüğüne işaret ediyor:

"Seneler içerisinde inşa edilen, hızlı bir şekilde yıkılıyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tırmandırılan Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkiler darmadağın bir hale gelmiş durumda. Boğaziçi'ndeki ülkenin terörle mücadele ve göç konularında statejik öneminin farkında olan Alman hükümeti, geçtiğimiz aylarda işbirliği yapan bir tavırdan sözlü olarak cepheleşen bir tavıra doğru sürüklendi. Yeniden bir Alman vatandaşının şüpheli koşullarda tutuklanmasının ardından, Almanya kendisini öyle bir eşikte buldu ki sözleri eylemlerini takip etmesi gerekiyor."

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DW/SSB/DÇ/HS