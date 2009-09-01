Frankfurt Otomobil Fuarı krizin gölgesinde düzenlenecek

Dünyanın en büyük otomobil fuarı 17-27 Eylül arasında Frankfurt'ta, krizin gölgesinde düzenlenecek.Fuarın seyri teşviklerle ayakta durmaya çalışan otomotiv sektörünün geleceğine de yön vermiş olacak.
Dünyanın en büyük otomobil fuarı, Avrupa’nın finans
merkezlerinden biri olan Frankfurt’ta başlıyor. Geçen yılın sonunda
başlayan ve kendini konuttan sonra ilk kez otomotivde gösteren krize
rağmen Avrupa’da verilen hurda teşvikleri sektörü hareketlendirdi.
Otomotivin Avrupa’daki merkezi olan Almanya’da düzenlenecek Frankfurt
Otomobil Fuarı 2009, bu yıl otomotivdeki krizin gidişini de gözler
önüne serecek. Dünyanın en büyük otomobil fuarı olan ve bu yıl 63. kez
düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı 17-27 Eylül arasında otomobil
meraklılarının ziyaretine açılacak.
Avrupa’nın finans merkezi
Fuar başlamadan önce otomotivciler en ilgi çekici modellerini de
tanıtmaya başladı. Fuarda her zamanki gibi çevrecilik ön planda olacak
ama üreticiler krizde spor modelleriyle gösterişten de kaçmayacak.
Avrupa’da verilen teşviklerle hareketlenen satışlardan güç alan
üreticiler fuarda kriz havasını üzerlerinden atmak için çalışacak.
Fuarı düzenleyen Alman Otomobil Üreticileri Derneği Başkanı Matthias
Wissmann krizin aşılıp aşılmayacağının yanıtının fuarda görüleceğini
söylüyor.
Fuarda sergilenen ve pazarı hareketlendirecek 60’a yakın modelden birkaçını bir araya getirdik...
Dört kişilik Aston Martin keyfi
İlk kez 2006’daki Detroit Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılan
Aston Martin Rapide, son haliyle bu fuarda görünecek. Dört kapılı süper
sporcunun en büyük rakibi Porsche Panamera olacak gibi görünüyor. Aston
Martin Rapide’de 500 beygir gücünde 6.0 litrelik V12 motor kullanacak.
Bu motorla dört kişilik araç 100 kilometre hıza 5 saniyenin altında
çıkıyor.
Martı kanat yeniden...
İlk kez 1954 yılında martı kanat tasarımını yaratan Mercedes fuarda 55
yıl sonra SLS modelini yeniden görücüye çıkarıyor. Fiyatı Almanya’da
170 bin avronun üzerinde olması beklenen araçta, 6.3 litrelik sekiz
silindirli 571 beygirlik bir motor bulunuyor. Henüz eskizleri
yayımlanan aracın gerçek görüntüsü çok farklı olmayacak.
Trafik işaretlerini tanıyor
Kompakt sınıfın değişmez oyuncularından olan Opel Astra, tamamen yeni
haliyle fuarda resmi olarak tanıtılacak. Astra, Opel’in Insignia ile
başlattığı yeni tasarım anlayışının ikinci ürünü. Aralık ayında
Türkiye’ye gelecek olan Astra’nın yıl sonuna kadarki satış hedefi 1000
adet. Astra’nın geliştirimiş far sistemi, trafik işaretlerini tanıyan
bir ön kamera ve ergonomiye sahip koltuk teknolojisi gibi özellikleri
olacak.
Tucson’un yerini alıyor
Hyundai iX35’in resmi tanıtımını yapıyor. Yeni model, kompakt SUV
Tuscon modelinin yerini alacak. Hyundai, ix35’in tüm detayları henüz
açıklanmadı. iX35’in 1.6 litre benzinli, 2.0 litre benzinli ve dizel
motorlarla, önden çekişli veya dört çeker versiyonları olacak. Otomatik
şanzıman ve eğim iniş kontrolü, panoramik tavan ve geri görüş kamerası
gibi donanımlar da sunulacak.
En sportif aslan
İlk kez konsept olarak 2007 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen
Peugeot’nun konsept modeli 308 RCZ son haliyle fuarda sergilenecek.
RCZ’nin 2010 yılı ilkbahar aylarında Avrupa pazarlarına sunulması
planlanıyor. 2+2 oturma düzenine sahip coupe, iddialı bir tasarıma
sahip. Araçta 1.6 litrelik iki benzinli ve 2 litrelik bir dizel motor
seçeneği olacak. RCZ’de birçok teknoloji ve konfor özelliği bulunuyor.
Kokpitte ise 308 modelinden büyük izler var.
Maserati’nin Frankfurt sürprizi
Maserati’nin ilk dört koltuklu cabrio’su Franfurkt’ta görücüye çıkıyor.
İtalyan lüks ve sportif otomobil üreticisi Maserati, 2009 Frankfurt
Otomobil Fuarı’nda dört koltuklu üstü açılabilir yeni modeli Maserati
GranCabrio’nun tanıtımını gerçekleştirecek. Maserati GranCabrio, ilk
etapta 4.7 litre silindir hacimli 440 HP’lik V8 motorla üretilecek.