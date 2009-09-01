Frankfurt Otomobil Fuarı krizin gölgesinde düzenlenecek

Dünyanın en büyük otomobil fuarı 17-27 Eylül arasında Frankfurt'ta, krizin gölgesinde düzenlenecek.Fuarın seyri teşviklerle ayakta durmaya çalışan otomotiv sektörünün geleceğine de yön vermiş olacak.



Dünyanın en büyük otomobil fuarı, Avrupa’nın finans merkezlerinden biri olan Frankfurt’ta başlıyor. Geçen yılın sonunda başlayan ve kendini konuttan sonra ilk kez otomotivde gösteren krize rağmen Avrupa’da verilen hurda teşvikleri sektörü hareketlendirdi.



Otomotivin Avrupa’daki merkezi olan Almanya’da düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı 2009, bu yıl otomotivdeki krizin gidişini de gözler önüne serecek. Dünyanın en büyük otomobil fuarı olan ve bu yıl 63. kez düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı 17-27 Eylül arasında otomobil meraklılarının ziyaretine açılacak.



Avrupa’nın finans merkezi



Fuar başlamadan önce otomotivciler en ilgi çekici modellerini de tanıtmaya başladı. Fuarda her zamanki gibi çevrecilik ön planda olacak ama üreticiler krizde spor modelleriyle gösterişten de kaçmayacak.



Avrupa’da verilen teşviklerle hareketlenen satışlardan güç alan üreticiler fuarda kriz havasını üzerlerinden atmak için çalışacak. Fuarı düzenleyen Alman Otomobil Üreticileri Derneği Başkanı Matthias Wissmann krizin aşılıp aşılmayacağının yanıtının fuarda görüleceğini söylüyor.

Fuarda sergilenen ve pazarı hareketlendirecek 60’a yakın modelden birkaçını bir araya getirdik...



Dört kişilik Aston Martin keyfi



İlk kez 2006’daki Detroit Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılan Aston Martin Rapide, son haliyle bu fuarda görünecek. Dört kapılı süper sporcunun en büyük rakibi Porsche Panamera olacak gibi görünüyor. Aston Martin Rapide’de 500 beygir gücünde 6.0 litrelik V12 motor kullanacak. Bu motorla dört kişilik araç 100 kilometre hıza 5 saniyenin altında çıkıyor.



Martı kanat yeniden...



İlk kez 1954 yılında martı kanat tasarımını yaratan Mercedes fuarda 55 yıl sonra SLS modelini yeniden görücüye çıkarıyor. Fiyatı Almanya’da 170 bin avronun üzerinde olması beklenen araçta, 6.3 litrelik sekiz silindirli 571 beygirlik bir motor bulunuyor. Henüz eskizleri yayımlanan aracın gerçek görüntüsü çok farklı olmayacak.



Trafik işaretlerini tanıyor



Kompakt sınıfın değişmez oyuncularından olan Opel Astra, tamamen yeni haliyle fuarda resmi olarak tanıtılacak. Astra, Opel’in Insignia ile başlattığı yeni tasarım anlayışının ikinci ürünü. Aralık ayında Türkiye’ye gelecek olan Astra’nın yıl sonuna kadarki satış hedefi 1000 adet. Astra’nın geliştirimiş far sistemi, trafik işaretlerini tanıyan bir ön kamera ve ergonomiye sahip koltuk teknolojisi gibi özellikleri olacak.



Tucson’un yerini alıyor



Hyundai iX35’in resmi tanıtımını yapıyor. Yeni model, kompakt SUV Tuscon modelinin yerini alacak. Hyundai, ix35’in tüm detayları henüz açıklanmadı. iX35’in 1.6 litre benzinli, 2.0 litre benzinli ve dizel motorlarla, önden çekişli veya dört çeker versiyonları olacak. Otomatik şanzıman ve eğim iniş kontrolü, panoramik tavan ve geri görüş kamerası gibi donanımlar da sunulacak.



En sportif aslan



İlk kez konsept olarak 2007 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen Peugeot’nun konsept modeli 308 RCZ son haliyle fuarda sergilenecek. RCZ’nin 2010 yılı ilkbahar aylarında Avrupa pazarlarına sunulması planlanıyor. 2+2 oturma düzenine sahip coupe, iddialı bir tasarıma sahip. Araçta 1.6 litrelik iki benzinli ve 2 litrelik bir dizel motor seçeneği olacak. RCZ’de birçok teknoloji ve konfor özelliği bulunuyor. Kokpitte ise 308 modelinden büyük izler var.



Maserati’nin Frankfurt sürprizi



Maserati’nin ilk dört koltuklu cabrio’su Franfurkt’ta görücüye çıkıyor. İtalyan lüks ve sportif otomobil üreticisi Maserati, 2009 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dört koltuklu üstü açılabilir yeni modeli Maserati GranCabrio’nun tanıtımını gerçekleştirecek. Maserati GranCabrio, ilk etapta 4.7 litre silindir hacimli 440 HP’lik V8 motorla üretilecek.