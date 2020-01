Frankfurt Kitap Fuarı’nda Aslı Erdoğan ile dayanışma

100'den fazla ülkeden yaklaşık 7 bin temsilci, 600 yazar ve 300 bin ziyaretçiye dört gün boyunca ev sahipliği yapacak olan 68. Frankfurt Kitap Fuarı’nın ilk gününde, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 72 gündür tutuklu bulunan 49 yaşındaki gazeteci ve yazar Aslı Erdoğan ile bir dayanışma etkinliği düzenlendi.

“Aslı Erdoğan’a Özgürlük: Frankfurt Kitap Fuarı’nda Aslı Erdoğan’la Dayanışma Deklarasyonu” başlığı altında düzenlenen panele Erdoğan’ı yedi yıldır temsil etmekte olan Fransız Astier-Pécher Edebiyat ve Film Ajansı'nın kurucu ortağı Pierre Astier, Uluslararası PEN Kulübü Başkanı Jennifer Clement ve araştırmacı gazeteci-yazar Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu, dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok sivil toplum ve medya kuruluşunun temsilcileri, yazar, yayıncı ve çevirmen katıldı.

Astier: "Aslı içeride ise biz dışarıda değiliz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Pierre Astier, “Tarihin en karanlık zamanları, ifade özgürlüğü susturulduğunda yaşanmıştır” şeklinde konuştu. Astier “Bugün anlatmaya çalıştığımız şey şu: Aslı Erdoğan içerde iken hiçbirimiz dışarıda değiliz” dedi.

Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Pierre Astier, "Aslı Erdoğan, Türkiye'de herkesin konuşmadığı şeyler hakkında konuşan cesur bir yazar. Bu nedenle kendisinin Türkiye'deki durumundan yalnızca bu yıl değil, önceki yıllarda da endişe duyuyorduk. Yine de Aslı'nın Ağustos'ta tutuklanması hepimizde şok etkisi yarattı. Kendisinin masum olduğundan kesinlikle eminiz. Fransa ve diğer bazı Avrupa hükümetleri şu anda konu hakkında maalesef sessiz kalıyorlar. Fakat durum çok acil. Bugün imzaladığımız ortak dilekçenin bu durumun olumlu yönde değişmesine katkı sağlayacağını, birtakım hükümetlerin dikkatini Türkiye'de yaşanmakta olan duruma çekeceğini düşünüyoruz” dedi.

Deklarasyonu Can Dündar okudu

Aslı Erdoğan ile dayanışma deklarasyonunu ise Can Dündar okudu. Dündar’ın sırayla İngilizce ve Türkçe okuduğu deklarasyonda “Barış İçin Edebiyatçılar olarak, herkes için demokrasi ve hukuktan yanayız” ifadelerine yer verildi. "Düşünmenin, yazmanın, üretmenin 'yanmak' demek olduğunu bildiğimiz ülkemizde, her ne olursa olsun yanmaktan korkmadan, sözüne, düşüncesine, emeğine sahip çıkanların yanındayız" sözlerine yer verilen deklarasyonda Aslı Erdoğan’ın yanısıra hukuksuz biçimde hapiste tutulan diğer yazarların da bir an önce serbest bırakılması talep edildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Uluslararası PEN Kulübü Başkanı Jennifer Clement de "Aslı’nın muhteşem eserlerini okumalı, paylaşmalı ve kutlamalıyız" diye konuştu. Clement, "Aslı'nın en kısa sürede aramıza dönmesini umuyoruz" dedi.

Etkinlikte Aslı Erdoğan'ın cezaevinde kaleme aldığı bir mektubu da okundu. Etkinliğin sonunda da Aslı Erdoğan'a gönderilmek üzere birkaç kartpostal imzalandı.

© Deutsche Welle Türkçe

Burak Ünveren