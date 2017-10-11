Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açtı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salı akşamı 11-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 69'uncu Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Her iki liderin açılış konuşmasına da ifade ve basın özgürlüğü damgasını vurdu.

Konuşmasında "Edebiyat, özgür ruh ve ifade hürriyetine siyasi özgürlüğün eşlik ettiği özgür toplumumuzun ruhuna ayna tutuyor" diyen Almanya Başbakanı, "Dünyanın her yerinde bizim için bir normallik olan bu değerler için mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu" hem kendisi hem de Macron’un çok iyi bildiğini söyledi. Kültürün Avrupa'ya değişim içindeki dünyada yolunu belirlemesine yardımcı olabileceğini kaydeden Merkel, yazarlara "Güncel ve düşünülebilir gelişmelere fikir veren ve köprüler kuran sismograflar olarak" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da edebiyatı, insanlar arasında duvar örmek isteyen ve fanatikliği körükleyenlere karşı "en iyi silah" olarak nitelendirdi. Bu yılın onur konuğu olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı, iki ülke ilişkilerinin anlamına değindi ve daha fazla Fransızca-Almanca okulun açılması lehinde konuştu.

Fransızca Frankfurt

Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos, açlış öncesi yaptığı açıklamada, fuarın açılışının Merkel ve Macron tarafından yapılmasının iki ülke arasındaki sıkı bağlar ile ortak ve güçlü bir Avrupa için bir sembol teşkil ettiğini söyledi.

Fransızca Frankfurt (Francfort en français) sloganı ile kapılarını açan fuara, bu yıl aralarında Michael Houellebecq ve Yasmina Reza'nın da bulunduğu 180 Fransız yazar katılıyor. Fuarın onur konuğu programında sadece Fransa değil, aynı zamanda beş kıtada yaklaşık 274 milyon kişi tarafından konuşulan Fransızca dili de yer alıyor.

Ahmet Şık'a Cesur Gazetecilik Ödülü

Fuar süresince aralarında Alman gençlik edebiyatı, yılın en iyi Almanca romanı gibi birçok ödül de sahiplerini bulacak. Fuar kapsamında Friedrich Neumann Vakfı tarafından verilen Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü'nün sahibi bu yıl Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık oldu. Ödülün 11 Ekim akşamı yapılacak törenle Şık adına Türkiye'den ödülü almaya gelen avukatı Can Atalay'a takdim edilmesi bekleniyor.

İslam'ın etkili olduğu bölgelerdeki cesur gazeteciler ve onların ifade özgürlüğü için gösterdiği çabayı onurlandırmak için verilen bu ödüle gazeteci Şık, Türkiye'de özgür medyanın olağanüstü önemini gösterdiği gerekçesi ile cezaevindeki tüm gazeteciler adına layık görüldü. Jürinin açıklamasında Ahmet Şık için "Açık sözlü, zor zamanlarda dahi mesleği için mücadele eden ve yanlış durumlara işaret eden bu kişi saygı ve takdiri hak ediyor” ifadesi kullanıldı.

Kültür alanındaki en prestijli ödül olan Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği Barış Ödülü ise 15 Ekim Pazar günü 77 yaşındaki Kanadalı yazar Margaret Atwood’e takdim edilecek. 1950 yılından beri her yıl edebiyat, bilim ve sanat dalında barışa katkıda bulunanlara verilen Barış Ödülü'ne 1997’de yazar Yaşar Kemal, 2005’te Orhan Pamuk, layık görülmüştü.

15 Ekim Pazar gününe dek sürecek fuara yüzü aşkın ülkeden yaklaşık 7 bin yayın kuruluşunu katılıyor. Fuar geçen yıl yaklaşık 278 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/epd/dpa, BD/BÖ