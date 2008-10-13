T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Frankfurt Kitap Fuarı gün sayıyor

Türkiye Almanya’da tarihinin en büyük kültür ve edebiyat organizasyonuna imza atmaya hazırlanıyor. 15 – 19 Ekim tarihleri arasında yapılacak Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur konuğ

13 Ekim 2008 03:00

Türkiye Almanya’da tarihinin en büyük kültür ve edebiyat organizasyonuna imza atmaya hazırlanıyor. 15 – 19 Ekim tarihleri arasında yapılacak Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur konuğu bu yıl Türkiye olacak.

Türkiye dünyanın en önemli edebiyat etkinliği olan Frankfurt Kitap Fuarı’na önümüzdeki günlerde tam anlamıyla bir kültür çıkartması yapacak. Dünyanın dört bir yanından yayıncı, yazar ve çevirmeni buluşturan fuarda Türkiye’nin sloganı ‘Bütün renkleriyle Türkiye’.

Her yıl geleneksel olarak Ekim ayında düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı tüm dünyadan yayıncıları ve edebiyat meraklılarını buluşturma özelliğine de sahip, bu yılki fuara 120 ülkeden 9 bini aşkın katılımcının gelmesi ve 120 bini yeni olmak üzere 400 bin kitabın tanıtılması bekleniyor. Türkiye ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönetiminde son derece kapsamlı bir proje ile Eylül ayından bu yana, Almanya’nın değişik kentlerinde Türkiye’nin renklerini ve kültürel zenginliğini, farklılıklarını ortaya koyan pek çok panel, toplantı ve müzik gösterisi ile başlattığı etkinlikleri Frankfurt’ta doruğa çıkarmayı planlıyor. Yapılacak etkinliklerin sayısı 300’ün üzerinde. Açılış konuşmalarını Salı akşamı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Alman Dışişleri bakanı Frank Walter Steinmeier ve yazar Orhan Pamuk’un yapacağı fuarda, Türkiye’nin aralarında 100 yayıncı, 350 yazar ve çevirmenin de bulunduğu toplam bin kişiyle temsil edileceğini belirten Türkiye Frankfurt Kitap Fuarı Ulusal Yürütme Komitesi Eş Başkanı Müge Gürsoy Sökmen, fuarın Türkiye’nin tanıtımı için benzersiz bir fırsat olduğunu belirtiyor.

Fuardaki etkinliklerde, Türkiye’nin kendi içindeki çok sesliliğini yansıtmanın yanısıra, aslında dünyanın bir parçası olduğunu gösterme isteği ön plana çıkıyor. Bu, özellikle panel ve söyleşilerde göze çarpıyor. Etkinlik ve okumalara katılacak yazarlar arasında Adalet Ağaoğlu, Behiç Ak, Ataol Behramoğlu, Murat Belge, Nedim Gürsel, Pınar Kür, Zülfü Livaneli, Perihan Mağden ve Etyen Mahçupyan gibi isimler bulunuyor.

Bu arada Leyla Erbil, Demir Özlü, Nihat Behram ve Füsun Akatlı gibi bazı yazarlar, ‘AKP hükümetinin organizasyonu’ olarak tanımladıkları etkinliğe katılmayacaklarını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı müşaviri Ahmet Arı, yazarların protestosunu yanlış bir tavır olarak değerlendiriyor.

Kültür Bakanlığı’nın 7 milyon Euro bütçe ayırdığı fuarda Türkiye, toplam 4 bin 260 metrekarelik bir alanda kurulacak standlarla edebiyatı okurseverlere sunacak.

İlgili haberler:

'Hüsn-ü Aşka Dair' Frankfurt'ta
Çukurova, bayramlığını Frankfurt’ta giyecek
Frankfurt Kitap Fuarı'nda ''İstanbul'' sergisi
'Ahmet Haşim ile 1930'lar Frankfurt'unda Buluşma'
Türk müzisyenler Frankfurt'ta
Türk karikatürleri Almanya’da

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24