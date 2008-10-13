Frankfurt Kitap Fuarı gün sayıyor

'Hüsn-ü Aşka Dair' Frankfurt'ta

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Türk müzisyenler Frankfurt'ta

Türk karikatürleri Almanya’da

Türkiye Almanya’da tarihinin en büyük kültür ve edebiyat organizasyonuna imza atmaya hazırlanıyor. 15 – 19 Ekim tarihleri arasında yapılacak Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur konuğu bu yıl Türkiye olacak.Türkiye dünyanın en önemli edebiyat etkinliği olan Frankfurt Kitap Fuarı’na önümüzdeki günlerde tam anlamıyla bir kültür çıkartması yapacak. Dünyanın dört bir yanından yayıncı, yazar ve çevirmeni buluşturan fuarda Türkiye’nin sloganı ‘Bütün renkleriyle Türkiye’.Her yıl geleneksel olarak Ekim ayında düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı tüm dünyadan yayıncıları ve edebiyat meraklılarını buluşturma özelliğine de sahip, bu yılki fuara 120 ülkeden 9 bini aşkın katılımcının gelmesi ve 120 bini yeni olmak üzere 400 bin kitabın tanıtılması bekleniyor. Türkiye ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönetiminde son derece kapsamlı bir proje ile Eylül ayından bu yana, Almanya’nın değişik kentlerinde Türkiye’nin renklerini ve kültürel zenginliğini, farklılıklarını ortaya koyan pek çok panel, toplantı ve müzik gösterisi ile başlattığı etkinlikleri Frankfurt’ta doruğa çıkarmayı planlıyor. Yapılacak etkinliklerin sayısı 300’ün üzerinde. Açılış konuşmalarını Salı akşamı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Alman Dışişleri bakanı Frank Walter Steinmeier ve yazar Orhan Pamuk’un yapacağı fuarda, Türkiye’nin aralarında 100 yayıncı, 350 yazar ve çevirmenin de bulunduğu toplam bin kişiyle temsil edileceğini belirten Türkiye Frankfurt Kitap Fuarı Ulusal Yürütme Komitesi Eş Başkanı Müge Gürsoy Sökmen, fuarın Türkiye’nin tanıtımı için benzersiz bir fırsat olduğunu belirtiyor.Fuardaki etkinliklerde, Türkiye’nin kendi içindeki çok sesliliğini yansıtmanın yanısıra, aslında dünyanın bir parçası olduğunu gösterme isteği ön plana çıkıyor. Bu, özellikle panel ve söyleşilerde göze çarpıyor. Etkinlik ve okumalara katılacak yazarlar arasında Adalet Ağaoğlu, Behiç Ak, Ataol Behramoğlu, Murat Belge, Nedim Gürsel, Pınar Kür, Zülfü Livaneli, Perihan Mağden ve Etyen Mahçupyan gibi isimler bulunuyor.Bu arada Leyla Erbil, Demir Özlü, Nihat Behram ve Füsun Akatlı gibi bazı yazarlar, ‘AKP hükümetinin organizasyonu’ olarak tanımladıkları etkinliğe katılmayacaklarını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı müşaviri Ahmet Arı, yazarların protestosunu yanlış bir tavır olarak değerlendiriyor.Kültür Bakanlığı’nın 7 milyon Euro bütçe ayırdığı fuarda Türkiye, toplam 4 bin 260 metrekarelik bir alanda kurulacak standlarla edebiyatı okurseverlere sunacak.