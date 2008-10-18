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Ekonomi

Frankestein tavuklar, dönemi başladı

İsrail'deki İbrani Üniversitesi tarafından geliştirilen tüysüz tavuklar ilk bakışta çok itici. Ancak sektörde ‘Frankestein tavuklar’ın dönemi başlıyor.

18 Ekim 2008 03:00

Tamamen tüysüz bedenleriyle tuhaf yaratıklar gibiler. Ama artık onların dönemi başladı.

Birkaç yıl önce İsrail'deki İbrani Üniversitesi tarafından geliştirildiler. Tamemen tüysüz tavuklar ilk bakışta çok itici. Bu yüzden "Frankestein tavuklar" olarak da anılıyorlar. Ama artık onların dönemi başlıyor.

İsrailli Profesör Avigdor Cahaner tarafından geliştirilen Frankestein tavuklar, bu sektörüde maliyetleri düşürmeye yönelik.

Fabrikalarda etleri değerlendirilirken tüylerinin yolunması gerekmiyor. O işlem yapılmadığı için hem iş gücü azalıyor, hem de enerji tasarufu sağlanıyor. Prof. Cahaner "Enerji tasarufu ile birlikte çevre kirliliği de söz konusu değil" diyor.

Özellikle mali krizin etkili olduğu bu dönemde Frankestein tavuklara özellikle ABD'de yönelme başladığını belirten Prof. Cahaner "Genleriyle oynamadık. Bu çok eski bir tavuk türü. Ancak soğuk ülkelerde yaşayamaz. Akdeniz ve tropikal iklime çok iyi uyum gösteriyor" dedi.

Ancak tavukların geliştirildiği İsrail'de bile pek çok insan "Çıplak tavuk yenir mi" diyerek tepki gösteriyor.

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