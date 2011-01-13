T24 LogoT24 Logo
Gündem

''FRANKEŞTAYN''NIN SERBEST KALMASINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2011 17:34

-''FRANKEŞTAYN''NIN SERBEST KALMASINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Kosova'da yasa dışı organ nakli yaptığı iddiasıyla Interpol tarafından aranırken Kartal'da gözaltına alınan Dr. Yusuf Erçin Sönmez'in dün mahkemece serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Reşat Uğur Soysal, ''örgütlü biçimde organ ticareti yapmak'' suçundan tutuklanmasını talep ettiği Sönmez'in nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itirazda bulundu.  Savcı Soysal'ın itirazı, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince önümüzdeki günlerde değerlendirilerek karara bağlanacak. İtirazın yerinde bulunması halinde Sönmez hakkında yakalama emri çıkartılabilecek. Bu arada, soruşturma kapsamında Sönmez'in yurt dışında olabileceği ihtimali üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, ancak yurt içinde yakalanmış olması nedeniyle bu bülten devreye girmeden işlem yapıldığı bildirildi.  Sönmez'in yurt dışında yakalanması halinde bu bültenin devreye gireceği, iadesine ilişkin talebin hazırlanması ve karar verilmesi işlemleri sırasında bulunduğu ülkede geçici süreyle tutuklanacağı kaydedildi.  Şüpheli hakkında Kosova'nın da çıkardığı bir kırmızı bülten bulunduğu, ancak bundan Türkiye'ye yapılan ''adli yardım'' başvurularında bahsedilmediği, zira Anayasa'nın 38. maddesinin Sönmez'in Türkiye'de yakalanması durumunda başka ülkeye verilmesini engellediği öğrenildi.  Öte yandan, Kosova'daki soruşturmayı yürüten savcının da yarın bilgi almak üzere Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'ne geleceği öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24