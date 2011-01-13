-''FRANKEŞTAYN''NIN SERBEST KALMASINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Kosova'da yasa dışı organ nakli yaptığı iddiasıyla Interpol tarafından aranırken Kartal'da gözaltına alınan Dr. Yusuf Erçin Sönmez'in dün mahkemece serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Reşat Uğur Soysal, ''örgütlü biçimde organ ticareti yapmak'' suçundan tutuklanmasını talep ettiği Sönmez'in nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itirazda bulundu. Savcı Soysal'ın itirazı, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince önümüzdeki günlerde değerlendirilerek karara bağlanacak. İtirazın yerinde bulunması halinde Sönmez hakkında yakalama emri çıkartılabilecek. Bu arada, soruşturma kapsamında Sönmez'in yurt dışında olabileceği ihtimali üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, ancak yurt içinde yakalanmış olması nedeniyle bu bülten devreye girmeden işlem yapıldığı bildirildi. Sönmez'in yurt dışında yakalanması halinde bu bültenin devreye gireceği, iadesine ilişkin talebin hazırlanması ve karar verilmesi işlemleri sırasında bulunduğu ülkede geçici süreyle tutuklanacağı kaydedildi. Şüpheli hakkında Kosova'nın da çıkardığı bir kırmızı bülten bulunduğu, ancak bundan Türkiye'ye yapılan ''adli yardım'' başvurularında bahsedilmediği, zira Anayasa'nın 38. maddesinin Sönmez'in Türkiye'de yakalanması durumunda başka ülkeye verilmesini engellediği öğrenildi. Öte yandan, Kosova'daki soruşturmayı yürüten savcının da yarın bilgi almak üzere Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'ne geleceği öğrenildi.