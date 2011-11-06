-Frank'a müdahale sinyali CENEVRE (A.A) - 06.11.2011 - İsviçre Merkez Bankası (BNS) Başkanı Philipp Hildebrand, aşırı değerlenen İsviçre Frankı'na tekrar müdahale etmeye hazır olduklarını bildirdi. Hildebrand verdiği demeçte, İsviçre Frankı'nın Avro karşısında aşırı değer kazanmasını önlemek üzere müdahaleye hazır olduklarını belirterek, frankın aşırı değerlenmesinin İsviçre ürünlerinin rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı. Frankın Avro karşısında hala aşırı değerli olduğuna ancak zamanla zayıflamasını beklediklerine dikkat çeken Hildebrand, bunun gerçekleşmemesi halinde deflasyonist eğilimlere yol açabileceği uyarısında bulundu. Hildebrand, ekonomik görünüm ve deflasyonist gelişmeler gerektirirse yeni önlemler almaya hazır olduklarının altını çizdi. İsviçre Merkez Bankası, 6 Eylül'de ''İsviçre Frangı'nın aşırı değerli olduğunu'' belirterek, 1,20 frankı 1 avroya sabitleme kararı aldığını açıklamıştı.