Frank Rijkaard'ın görevine son verildi

T24 - Galatasaray'da, Teknik Direktör Frank Rijkaard'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Hollandalı çalıştırıcı ile birlikte antrenör John Neeskens ve diğer yardımcılarıyla da yollar ayrıldı.

Hollandalı hoca ile yolların ayrılmasından sonra gündeme gelen ilk isim 3. kez Fatih Terim oldu. Terim, şu dakikalarda Florya'da Galatasaray Yönetimi ile görüşüyor.

Konu ile ilgili olarak Galatasaray'ın resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

"20 Ekim 2010 tarihi itibarıyla Teknik Direktörümüz Frank Rijkaard, antrenörümüz Johan Neeskens ve yardımcılarıyla yaptığımız karşılıklı görüşme sonucunda yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz...

Bugüne kadarki çalışma sürecimizde iş disiplini, çalışkanlığı, insanlığı, kimlik ve kişiliği ile karşılıklı ilişkilerimizde hiçbir sıkıntı yaşamadığımız, tecrübe ve birikimini bizimle paylaşan Sayın Frank Rijkaard’a Galatasaray’a verdiği emek ve mesaisi için teşekkürü borç biliriz.

Çalışması ve beyefendi kişiliğiyle birlikte olduğumuz süreçte futbol adamlığı ve ustalığını bu konuda deneyimlerini ve görüşlerini aynı ortamlarda soluduğumuz antrenörümüz Johan Neeskens’e Galatasaray camiasına katkıları, emeği ve çalışması için müteşekkir olduğumuzu belirtiriz.

Her iki ustanın yanısıra teknik heyetimizde yer alan Alberto Roca Pujol ve Carlos Quadrat’a da bugüne kadar kulübümüz bünyesinde vermiş oldukları mesaileri için teşekkür ederiz."



