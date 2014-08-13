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Spor

Franck Ribery milli takıma veda etti

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery, ani bir kararla milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı

13 Ağustos 2014 23:10

Sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın 2014 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan ve kupada mücadele edemeyen Franck Ribery, milli takıma veda etti.

Almanya'nın Kicker dergisine açıklamada bulunan 31 yaşındaki Fransız yıldız, tamamen kişisel sebeplerle milli takım kariyerini noktalama kararı aldığını belirterek, "Artık milli takıma veda etme zamanının geldiğine inanıyorum. Aileme de daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Bayern Münih'teki görevime odaklanacağım. Fransa Milli Takımı'ndaki yerimi, çok iyi genç oyunculara bırakıyorum" dedi.

Fransa Milli Takımı formasını 80 kez giyen Franck Ribery, 16 gol atma başarısı gösterdi.

 

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