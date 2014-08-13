Sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın 2014 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan ve kupada mücadele edemeyen Franck Ribery, milli takıma veda etti.

Almanya'nın Kicker dergisine açıklamada bulunan 31 yaşındaki Fransız yıldız, tamamen kişisel sebeplerle milli takım kariyerini noktalama kararı aldığını belirterek, "Artık milli takıma veda etme zamanının geldiğine inanıyorum. Aileme de daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Bayern Münih'teki görevime odaklanacağım. Fransa Milli Takımı'ndaki yerimi, çok iyi genç oyunculara bırakıyorum" dedi.

Fransa Milli Takımı formasını 80 kez giyen Franck Ribery, 16 gol atma başarısı gösterdi.