Francesco Totti'nin sözleşmesi uzatıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, takım kaptanı Francesco Totti'nin sözleşmesini yeniledi.

Roma'nın ABD'li başkanı James Pallotta ile emektar golcü, Roma'da yapılan 45 dakikalık görüşme sonrası anlaşma sağladı.

Bu anlaşmayla 40 yaşında da Roma formasını giyecek golcü oyuncu, 1992'den beri 600 maça çıkıp, uğruna astronomik transfer tekliflerini reddettiği sarı-kırmızılı kulüpte 25. sezonunu geçirecek.

Basına yansıyan anlaşma detaylarına göre aktif futbolculuk yaşantısını gelecek yıl haziranda sonlandıracak Totti'nin, kulüpteki yöneticilik kariyeri için de bir yol haritası belirlendi.

Anlaşmanın ardından Roma Kulübünün televizyonuna konuşan Totti, "Hep bu formayla bir yıl daha oynamayı arzu ediyordum. Bu benim hayalimdi ve bunu hak ettiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.