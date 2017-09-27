Francesco Totti kaptanlığa uzayda devam edecek

Kariyeri boyunca İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan, yıllarca takıma kaptanlık yapan ve geçen sene emekli olan Francesco Totti'nin son maçta giydiği forma uzaya gönderildi.
Futbolun yaşayan efsanelerinden Totti, 10 numaralı Roma formasını son olarak takımının evinde Genoa'yı 3-2 yendiği maçta giymiş ve futbola veda etmişti.
Serie A'da art arda 25 sezon oynayan; Roma formasıyla 785 maça çıkan Totti, bu maçlarda attığı 307 gol ve yaptığı 124 asistle Roma'nın 24 yılda 431 golüne direkt katkı sağladı...