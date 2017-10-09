France Football, Ballon d'Or adaylarını açıkladı

Fransız futbol dergisi France Football, 2017 Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için aday olan 30 ismi açıkladı. Adaylar arasında yer alan ve şimdiye kadar 4 kez ödülün sahibi olan Cristiano Ronaldo, bu sene de kazanması halinde 5 kez Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi'nin rekoruna ortak olacak.

Listede, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'nun formasını giyen Radamel Falcao da yer aldı.

30 kişilik liste şöyle:

Neymar (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Paulo Dybala (Juventus)

Marcelo (Real Madrid)

N'Golo Kante (Chelsea)

Luis Suarez (Barcelona)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Dries Mertens (Napoli)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

David De Gea (Manchester United)

Harry Kane (Tottenham)

Edin Dzeko (Roma)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Juventus)

Sadio Mane (Liverpool)

Radamel Falcao (Monaco)

Lionel Messi (Barcelona)

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Edinson Cavani (PSG)

Mats Hummels (Bayern Münih)

Karim Benzema (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Leonardo Bonucci (Milan)

Isco (Real Madrid)

Kylian Mbappe (PSG)

*Oyuncuların şimdiki takımları yazılmıştır.

2016'da yapılan oylamada Cristiano Ronaldo, 745 oyla ödülün sahibi olmuştu. Lionel Messi ise 316 oyla ezeli rakibini takip etmişti.

Ballon d'Or'u en çok kazanan isimler şöyle: Lionel Messi (5), Cristiano Ronaldo (4), Johan Cruyff (3).