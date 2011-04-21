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Frame Türkiye'de Özlem fırtınası

Daha önce tangalı yakalanan ve göğüs frikiği veren Frame Türkiye yarışmacısı Özlem, bu kez kendini aştı.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - Daha önce tangalı yakalanan ve göğüs frikiği veren Frame Türkiye yarışmacısı Özlem, bu kez kendini aştı. 

İşte Özlem'in son hareketlerinin videosu:

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