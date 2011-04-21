Frame Türkiye'de Özlem fırtınası

<span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">T24</span><strong> - Daha önce tangalı yakalanan ve göğüs frikiği veren Frame Türkiye yarışmacısı Özlem, bu kez kendini aştı. <br /><br /></strong>İşte Özlem'in son hareketlerinin videosu:<br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="/content/videodetay.aspx?vid=3149&cid=30" target="_blank"><img alt style="BORDER-BOTTOM-COLOR:#ffa500;BORDER-TOP-COLOR:#ffa500;BORDER-RIGHT-COLOR:#ffa500;BORDER-LEFT-COLOR:#ffa500;" border="2" src="http://www.t24.com.tr/media/21042011/Untitled-5.jpg" /></a>