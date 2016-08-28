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Kültür-Sanat

Fragman yayınlandı; Kiralık Aşk'ın yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Seçkin Özdemir Pamir Marden karakterini canlandıracak

28 Ağustos 2016 19:13

Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk'ın 2. sezonunun yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Elçin Sangu ve Barış Arduç'un paylaştığı dizi, Eylül'de başlıyor.

Her cuma 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Kiralık Aşk'ın yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni sezonunda  Seçkin Özdemir ve Müjde Uzman da rol alacak.

 

Seçkin Özdemir Pamir Marden
karakterini canlandıracak


Bir aşk hikayesi, Muhteşem yüzyıl, Al Yazmalım gibi dizilerde büyük ses getiren başarılı oyuncu Seçkin Özdemir, ekranların sevilen dizisi Kiralık Aşk'ta, Pamir Marden karakterini canlandıracak.

Müjde Uzman Kiralık Aşk'ta 

Kapalıçarşı, Paramparça aşklar, Akasya durağı, Aşk Bir Hayal, Halil İbrahim Sofrası, Fatih, Muhteşem yüzyıl, Bir Çocuk Sevdim, 20 Dakika, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde adından başarı ile söz etiren Müjde Uzman, Seda Berensel karakteri ile fenomen dizide oynayacak.


Kiralık Aşk her cuma Star'da 


Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Kiralık Aşk, her cuma 20.00'de, Star'da izleyicisyile buluşmaya devam edecek.

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Kiralık AşkElçin SanguBarış Arduç

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