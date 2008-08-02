Foyle Magic'de kaldı

Tempo24-



Geçtiğimiz sezon Orlando Magic forması ile 82 normal sezon maçında da görev yapan 33 yaşındaki Adonal Foyle, takımında kaldı.

Orlando Magic'in yıldızı Dwight Howard'ın yedeği olan Foyle, bu yaz oyuncu opsiyonunu kullanarak serbest kalmıştı.

2007-2008 sezonunda maç başına 9.4 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, 2.5 ribaunt ve 1.9 sayı ortalaması yakalamıştı.

Şu anda kadrosunda 13 oyuncu bulunduran Orlando Magic, bu yaz serbest kalan Porto Rikolu oyun kurucu Carlos Arroyo ve Pat Garrity ile sözleşme yenilemedi. Florida temsilcisinin bu iki oyuncuyla sözleşme yenilemesi beklenmiyor.

Jameer Nelson'ın yedeği olarak Anthony Johnson'ı kadrosuna ekleyen Magic, bir oyun kurucuyu daha takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.