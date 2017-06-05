Foxconn çalışanı iPhone 8'in özelliklerini sızdırdı

Apple'ın yeni amiral gemisi ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor.

Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar telefon ile ilgili bilgiler paylaşıyor.

Reddit tarafından kimliği doğrulanan bir Foxconn yetkilisi Reddit'te iPhone 8 ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

İşte iPhone 8'in tanıtılacağı tarih ve cihazında yer alması muhtemel özellikler...

Adı açıklanmayan ancak kimliği Reddit tarafından doğrulanan Foxconn yetkilisi iPhone 8'i mühendislik doğrulama testinde gördüğünü iddia ediyor.

Aynı iddiaya göre, Touch ID kesinlikle cihazın arkasında olmayacak.

Aynı iddiaya göre, iPhone 8'de USB-C kullanılmayacak ve kablosuz şarj özelliği olacak.

Foxconn yetkilisi, tasarım olarak en çok Benjamin Geskin'in sızdırdığı maketin iPhone 8'e benzediğini belirtiyor.