T24 LogoT24 Logo
Medya

Fox TV'de haber programlarının kaldırılacağı iddiasına açıklama

Fox TV format değişikliğine gidiyor

21 Mayıs 2017 17:26

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, Fox TV’nin format değişikliğine giderek haber programlarını kaldırılacağı iddiasını kanalın yetkilisi ile görüştü. Koloğlu’nun aktardığına göre kanal format değişikliğine gidiyor ancak “Bu haberlerin çıkarılması anlamına gelmez” cevabı alındı.

Posta yazarı Mesut Yar, Fox TV’nin format değişikliğine giderek haber programlarının kaldırılacağı iddiasını köşesine taşımıştı. Kanalın haber sunucularından İsmail Küçükkaya da bu iddiayı esprili bir dille yalanlamıştı.

Koloğlu’nun Milliyet Cadde’de yazdığı köşe yazsının ilgili kısmı şöyle:

FOX eğlence kanalı olacak, haber programları kalkacak diye hayli tantana oldu. Yani Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya kaldırılıyor. Yeni kurulacak bir haber kanalında yer alacakları söylendi. Hani nasıl denir, en yetkili kişiye sordum; “Yok öyle bir şey. Yeni haber kanalı diye de bir şey söz konusu değil. Evet, kanal formatında değişiklik yapıyor. Bu haberlerin çıkarılması anlamına gelmez” dedi.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

 

ETİKETLER

fox tvsina koloğlumesut yarformat değişikliğihaberkaldırılıyor mu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24