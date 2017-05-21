Fox TV'de haber programlarının kaldırılacağı iddiasına açıklama

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, Fox TV’nin format değişikliğine giderek haber programlarını kaldırılacağı iddiasını kanalın yetkilisi ile görüştü. Koloğlu’nun aktardığına göre kanal format değişikliğine gidiyor ancak “Bu haberlerin çıkarılması anlamına gelmez” cevabı alındı.

Posta yazarı Mesut Yar, Fox TV’nin format değişikliğine giderek haber programlarının kaldırılacağı iddiasını köşesine taşımıştı. Kanalın haber sunucularından İsmail Küçükkaya da bu iddiayı esprili bir dille yalanlamıştı.

Koloğlu’nun Milliyet Cadde’de yazdığı köşe yazsının ilgili kısmı şöyle:

FOX eğlence kanalı olacak, haber programları kalkacak diye hayli tantana oldu. Yani Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya kaldırılıyor. Yeni kurulacak bir haber kanalında yer alacakları söylendi. Hani nasıl denir, en yetkili kişiye sordum; “Yok öyle bir şey. Yeni haber kanalı diye de bir şey söz konusu değil. Evet, kanal formatında değişiklik yapıyor. Bu haberlerin çıkarılması anlamına gelmez” dedi.

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