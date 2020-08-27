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FOX TV'deki görevinden ayrılan Fatih Portakal'dan yeni paylaşım

27 Ağustos 2020 23:15

FOX TV Ana Haber eski sunucusu Fatih Portakal, kişisel Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak, "TBT falan değil bugün şu an... Önemli olan da bu an... Çünkü bir daha yaşanmayacak. Bitti gitti..." dedi.

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