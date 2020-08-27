FOX TV'deki görevinden ayrılan Fatih Portakal'dan yeni paylaşım

FOX TV'deki görevinden ayrılarak emekli olan Fatih Portakal, kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Portakal paylaşımında, "TBT falan değil bugün şu an... Önemli olan da bu an... Çünkü bir daha yaşanmayacak. Bitti gitti..." açıklamasını yaptı.

"Sakalı kesmeyecek olmak da harika. Her gün tıraş olmamak da... " diyen Portakal, "Zamansız ve plansız yaşamaksa o tartışmasız en güzel..." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, kanaldan ayrılacağını, "Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla" sözleriyle duyurmuştu.