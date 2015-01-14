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Yaşam

Fox TV aracına taşlı saldırı

Fox'un patronu Murdoch'un Charlie Hebdo katliamı üzerine attığı tweet tartışmaya yol açmıştı

14 Ocak 2015 15:32

Fox TV’nin Ankara Bürosu önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki canlı yayın aracının camlarını taş ile kırdı. 

Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri çalışma başlattı.

Fox'un da sahibi olan medya devi Rupert Murdoch'un Twitter'daki "Bütün Müslümanlar Charlie Hebdo saldırısından sorumlu tutulmalıdır" mesajı tartışma yaratmıştı.

 

Patronuna tepki gösterimişti 

 

FOX TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, kişisel Twitter hesabından patronu Murdoch'a tepki göstermiş ve "Çalıştığım şirketin patronunun sözlerine katılmıyorum. Müslümanın ve terörün bir insanlık suçu olduğunu biliyorum. Dinle ırkla alakası yok "ifadelerini kullanmıştı.

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