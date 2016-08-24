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Medya

FOX Haber Müdürü Ercan Gün’e tutuklama istemi

Ercan Gün ve Yarbay Metin Yıldız, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı

24 Ağustos 2016 21:21

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltında bulunan ve savcılığa çıkarılan gazeteci Ercan Gün ve Yarbay Metin Yıldız "örgüt üyeliği" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Hürriyet’in haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ercan Gün ve dönemin Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şubesi’nde görevli Yarbay Metin Yıldız, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcı Gökalp Kökçü’ye çıkarılan şüpheliler, ifadeleri alınmadan dosya üzerinden "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiler.

Gazeteci Ercan Gün, darbe girişiminin medya yapılanmasına soruşturmasında 29 Temmuz’da gözaltına alınmış, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı gün Dink cinayeti soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan Ercan Gün, toplam 27 gündür gözaltında bulunuyordu.

Öte yandan Dink cinayeti soruşturması kapsamında daha önce dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz’ün de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

 

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