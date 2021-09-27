FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Şentürk'ten 'beni tehdit etti' diyen RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in ortak dostları aracılığıyla kendisi ve RTÜK'ü tehdit ettiğini iddiasına yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Şentürk, tehdidin söz konusu olmadığını belirterek, "Başkan bu sözlerimi bir tehdit olarak algılıyorsa neden suç duyurusunda bulunulmadığını da merak ediyorum" dedi.

TIKLAYIN - RTÜK Başkanı Şahin: FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk beni ve kurumumu tehdit etti

Şentürk Twitter'dan şu açıklamayı paylaştı:

"RTÜK Başkanı Sn. Ebubekir Şahin, bir gazeteye verdiği röportajında kendisini tehdit ettiğimi belirtmiştir. Tehdit olarak saydığı konuşmamı FOX Ana Haber'de değil, 30 Ağustos Pazartesi günü İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında yaptım. Sayın RTÜK Başkanı çifte standartlar ve adil olmayan cezalar karşısında vicdanen rahat mı dedim. Bunu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni kimliğimin yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkan Yardımcısı kimliğimle ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi kimliğimle söylediğimi de dile getirdim. Yayın kaydı RTÜK'te ve YouTube'da da mevcut. İzlemesini öneriyorum. Eğer sn. Başkan bu sözlerimi bir tehdit olarak algılıyorsa neden suç duyurusunda bulunulmadığını da merak ediyorum"