Fox, Ankara temsilcisinin işine son verdi!

Fox TV, Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt'un işine son verdi. Gazeteci Ünsal Ünlü Bozkurt'un işine son verilmesine ilişkin olarak Twitter'dan "Yıllardır dostum olmasının gururu bir yana, şu iğrenç medya ortamında kalmış 3-4 gerçek gazeteciden biriydi" diye yazdı.

Dün akşam (10 Ağustos) saatlerinde görevine son verilen Sedat Bozkurt, Evrensel’den Eren Yılmaz'a yaptığı açıklamada, kanaldaki görevine Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşturulan yeni yapılanmada Ankara Temsilcisi’ne yer verilmemesi gerekçe gösterilerek son verildiğini aktardı.

Ünsal Ünlü: Şu iğrenç medya ortamında kalmış 3-4 gerçek gazeteciden biriydi

Gazeteci Ünsal Ünlü, kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un işine dün akşam itibarıyla son verildiğini şöyle haber vermişti:

" 'Medyada yaprak dökümü sürüyor' felan diye romantizm yapamayacağım hiç... FOX Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine dün akşam itibarıyla son verilmiş. Yıllardır dostum olmasının gururu bir yana, şu iğrenç medya ortamında kalmış 3-4 gerçek gazeteciden biriydi."