Fotokapan ile görüntülenen PKK'lı terörist öldürüldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, Amanos Dağları\'nda yaban hayatını izlemek için ormanlık alana kurulan fotokapanlar, PKK\'lı teröristleri de görüntüledi. Bölgeye operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri, 1 teröristi ölü ele geçirdi.

Osmaniye merkeze bağlı Dereobası köyü sınırları içinde bulunan Fenk Yaylası Salmalıdüz bölgesinde PKK\'lı teröristlerin fotokopan görüntüleri alındı. Bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan Osmaniye Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri fotokopan görüntüsü alınan bölgeye ve terör unsurlarının kaçış istikametlerine yönlendirildi. Ayrıca takviye olarak JÖH Tabur Komutanlığı emir komutasında 2 Kobra bölgeye sevk edildi. Öğle saatlerinde sıcak temas sağlayan jandarma ekipleri, 1 teröristi silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirdi. Ayrıca bir teröristin ise yaralı olarak bölgeden kaçtığı tespit edildi. Kaçan teröristlerin takibine devam edildiği, kaçış istikametlerine operasyon faaliyetin sürdüğü öğrenildi.

SİLAH VE MUHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Olay bölgesinde ölü olarak ele geçirilen PKK\'lı teröristin üzerinde 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 147 fişek, flaş bellek, kütüklük, sim kart, telefon kartı, el aynası, tarak, cımbız, kulaklık, 3 tükenmez kalem, tespih, not defteri, diş fırçası, sigara ağızlığı, çakı, kol saati ve bin ABD doları ile bin lira ele geçirildi.

OPERASYONDA 1 ASKER HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Operasyon esnasında Osmaniye JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuşun manevra sırasında sağ serçe parmağında incime ve kıkırdak kırığı meydana geldiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristin kimlik bilgileri tespit edilemediği, işleminin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği kaydedildi.



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