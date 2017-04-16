Fotoğraflarla Türkiye'de Paskalya

Türkiye'nin dört bir yanında Hıristiyanlar için kutsal olan ve Hz. İsa'nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hatay'da yaşayan Ortodoks Hıristiyanlar, Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

Ortodoks Kilisesi'nin ruhani liderlerinden Dimitri Dogum, Jan Delüller ile Kilise Vakıf Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde İncil'den bölümler okunurken, mum yakan cemaat üyeleri dilek tuttu.

Ayin kilise bahçesinde gerçekleştirilen konfeti gösterisiyle sona erdi.

Yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde ayin öncesi kilisenin yakın çevresine çok sayıda polis yerleştirilirken, kilise girişinde tüm cemaat üyeleri teker teker arandı.

Kilise etrafı bariyerlerle çevrildi, başta kilisenin çatısı olmak üzere yakın çevredeki binalarda özel harekat polisleri nöbet tuttu.

Edirne de Paskalya coşkusunun sirayet ettiği şehirlerden biri oldu.

Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde düzenlenen ayini kilise rahibi Aleksandır Çıkırık yönetti.

Saatlerin gece yarısını göstermesinin ardından kilise çanı çaldı ve ayin başladı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, ellerindeki mumlarla kilise çevresinde dualar eşliğinde dolaştı.

Ayinin ardından rahip Çıkırık, katılımcılara renk renk boyanmış Paskalya yumurtası ve Paskalya çöreği dağıttı.

Mersin'de ise Paskalya bayramı iki farkı kilisede kutlandı.

İlk Paskalya ayini, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde yapıldı. Paskalya'ya Rahip Fransua Dondu ile vatandaşlar katıldı.

Komunyonun dağıtıldığı ayin sırasında konuşan Rahip Fransua Dondu, kardeşlik ve barış mesajları verdi.

İkinci ayin ise Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşti.

Paskalya'ya Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Katolik Kilisesi Rahibi Fransua Dondu, Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, cemaat üyeleri katıldı.

Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu.