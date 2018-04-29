Fotoğraflarla: Maltepe'deki 'Adalet Mitingi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran'da Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitingle tamamlıyor.

'Adalet Yürüyüşü', CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanması üzerine başlamıştı.

Kılıçdaroğlu, Cumartesi gecesi konakladığı Maltepe'ye 3 kilometre mesafedeki Dragos'taki kamp alanından miting alanına yürüyor.

CHP, mitinge Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "adalet" yazılı flama ya da afiş haricinde başka bir şey alınmamasına karar verdi.

Maltepe Parkı'ndaki miting alanına girişler önceden açıklanandan iki saat erken başladı. Alanın mitinge saatler kala dolduğu görüldü. Miting alanına girişler kontrol noktasından geçilerek yapılıyor.

Miting alanına deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından geçilerek giriliyor. Miting için İstanbul genelinde 15 ila 16 bin polisin görev yapacağını açıklanmıştı.