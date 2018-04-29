T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Büyük Menderes Deltası'nda konaklayan göçmen flamingolar

Göçmen kuşlar için havaların ısındığı bölgelere doğru uçma zamanı. EPA fotomuhabiri Erdem Şahin, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen flamingoları böyle görüntüledi.

29 Nisan 2018 20:30

Her yıl olduğu gibi binlerce göçmen kuşa bu yıl da Büyük Menderes Deltası ve Dilek Yarımadası Milli Parkı ev sahipliği yapıyor.

EPA fotomuhabiri Erdem Şahin, Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen flamingoları böyle görüntüledi.

Bir süre dinlenen flamingolar ardından günbatımına doğru uçmaya başlıyor.

2003 yılında yapılan kuş sayımında, 100'e yakın tepeli pelikan ile 6000 civarında flamingonun kış aylarını deltada geçirdiği belirlenmişti.

Fotomuhabir Erdem Şahin'in objektiflerine deltada balık tutan bir balıkçı da takılıyor.

Yaklaşık 27.500 hektarlık bir alanı kapsayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, aynı zamanda Ege Bölgesi'nin de en büyük milli parkı konumunda.

Fotoğraflar: Erdem Şahin/EPA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GöçmenEPAErdemBüyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli ParkıBüyük Menderes DeltasıDilek Yarımadası Milli ParkıEge Bölgesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24