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Dünya

'Fotoğraflardaki çıplak kadın ben değilim'

Avustralya’da çıplak fotoğrafları eski sevgilisi tarafından basına dağıtılan sağcı kadın politikacı, "O karelerdeki ben değilim" dedi

16 Mart 2009 02:00

Avustralya’da aşırı sağcı siyasetçi Pauline Hanson’ın 36 yıllık çıplak resimleri eski sevgilisi Jack Johnson tarafından gazetelere satıldı. Fotoğrafların gündeme düşmesinin ardından, 55 yaşındaki Hanson, fotoğrafların kendine ait olmadığını iddia etti.

Ancak bu kareleri 15 bin dolara satın alan Sunday Telegraph gazetesinin genel yayın yönetmeni Neil Breen, bu fotoğrafların Hanson’a ait olduğu konusunda kuşkusu bulunmadığını belirtti.

Fotoğraflarda 19 yaşında olan Hanson, bazı karelerde çırılçıplak görülüyor. Emekli bir komando eski sevgilisi Johnson, "Arşivimi bilgisayara geçirirken bir arkadaşım bunların para edebileceğini söyledi. Üzgünüm hayatım, böyle olmak zorundaydı" diyerek fotoğrafları basına vermişti.

Şu an gazeteye dava açmaya hazırlanan Hanson, fotoğrafta görülen kişiyle kendisi arasındaki farkı kanıtlamak için gerekirse kendi göbeğini açıp görüntülenmesine izin verebileceğini söyledi.

Bir dönem Avustralya’nın en güçlü 100 kadınından biri seçilen Hanson’ın, fotoğraflar yüzünden milletvekilliği adaylığı yarışından çekilebileceği öne sürüldü. Kimileri ise bunun Hanson’ın kampanyasına yardımcı olabileceğini, halkın ona sempati duyacağını iddia ediyorlar.

Irkçılıkla suçlanan One Nation (Tek Millet) partisini kuran Hanson, Afrikalıların hastalık yaydığını öne sürmüş, Asyalıları aşağılamış, son dönemde ise "Avustralya kültürünü yok eden Müslüman göçmenleri" hedef almaya başlamıştı.

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