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Yaşam

Fotoğraflarda da uyarı olacak

ABD ve İngiltere’de moda ve reklam fotoğrafları, uygulanan bilgisayarlı müdahalenin derecelendirilmesi gündemde...

30 Kasım 2011 02:00

T24- ABD ve İngiltere’de moda ve reklam fotoğrafları, uygulanan bilgisayarlı müdahalenin derecelendirilmesi gündemde...



ABD ve İngiltere’de moda ve reklam fotoğraflarında kullanılan bilgisayar efektlerinin özellikle genç kızları sağlıklarını bozacak diyetler, uygulamalar, egzersizler ve estetik müdahalelere yönelttiğini savunan uzmanlar sigaralardaki uyarı işaret ve yazılarının bu tür fotoğrafların üzerine konulmasını talep ediyorlar.


1’den 5’e derece


Üzerinde düşünülen yöntemlerden biri, moda ve reklam fotoğraflarının üzerine yapılan müdahalenin miktarına göre 1’den 5’e kadar derecelendirmek.  Dergi ve gazetelerin ilan veya fotoğrafın görünür bir yerinde kullanmak zorunda kalacağı bu rakamlardan ‘1’ en düşük müdahaleyi, ‘5’ ise en yüksek müdahaleyi gösterecek.


New Hapshire Üniversitesi’nden iki bilim insanı, fotoğraflarda kullanılan hile ve efektlerin derecesini belirlemek için bir bilgisayar programı geliştirdi. Ancak bu yöntemin zorunlu kılınması için hükümetlerin yasal düzenleme yapması gerekiyor.



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