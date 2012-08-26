Fotoğrafını çektiği boz ayı tarafından öldürüldü

ABD'nin Alaska eyaletindeki bir ulusal parkta yürüyüş yapan bir kişi, fotoğraflarını çektiği ayı tarafından öldürüldü.

Yetkililer, Denali Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Richard White'ın, 8 dakika boyunca fotoğrafını çektiği boz ayı tarafından parçalanarak öldürüldüğünü belirtti.

Olayın ulusal parkta şimdiye kadar meydana gelen ilk ayı saldırısı olduğuna dikkati çeken yetkililer, White'ı öldüren erkek boz ayının daha sonra eyalet polisi ekiplerince vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Park yetkilisi Paul Anderson, White'ın, ayının 50 metre kadar yakınına gelerek çektiği fotoğraflarda ayının saldırgan davranışlar sergilemediğinin görüldüğünü söyledi.

Anderson, park kurallarına göre ayılara yaklaşma mesafesinin 400 metre olduğunun altını çizdi.