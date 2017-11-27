Fotoğrafçılık kursuna giden ev kadınlarının gözüyle Karakoçan'da sonbahar

KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi\'nde açılan fotoğrafçılık kursuna giden çoğu ev kadını 18\'i kadın, 5\'i erkek toplam 23 kursiyerin, aldıkları eğitimden sonra Kalecik Baraj Gölü\'nde çektikleri sonbahar fotoğrafları beğenildi.

Karakoçan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gazeteci Nursel Şengezer\'in açtığı fotoğraf kursuna giden çoğu ev kadını 18\'i kadın toplam 23 kursiyer, aldıkları eğitimi pratiğe dökmek için Kalecik Barajı çevresine giderek sonbahar mevsimi ile ortaya çıkan görüntüleri fotoğrafladı. Kurs ile ilgili bilgi veren Şengezer, şöyle dedi:

\"İlçemiz, fotoğraf sanatı açısından oldukça zengin. Dağ, ırmaklarımız, orman ve baraj gölüyle bir doğa harikası. Fotoğraf sanatına özellikle ev kadınlarının ilgi duyması beni ayrıca mutlu etti. Kadınların da bu işi yapabileceğini göstermek amacıyla bu kursu başlattık. 18 ev kadını, 5\'i erkek toplam 23 kursiyerimize, nasıl fotoğraf çekileceğini, fotoğraf çekerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve fotoğraf makinesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri öğretiyoruz.\"

Kalecik Baraj Gölü\'nde 3 fotoğraf makinasını dönüşümlü kullanan kursiyerler bir birinden güzel sonbaharı yansıtan kareleri çekti. Kalecik Barajı göletine yansıyan bulutları fon olarak kullanan kursiyerler birbirinden güzel fotoğraflar çekti. Kurs boyunca çekilen fotoğrafların daha sonra açılacak bir sergide sergileneceği belirtildi.



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