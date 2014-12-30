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Bilim / Teknoloji

Fotoğrafınızdan parmak iziniz tespit edilebilir!

Standart bir kamera kullanılarak biyometrik tanımlamanın yapılabileceğini belirten hacker Jan Krissler, bu yüzden politikacıların genelde halk içinde eldiven giydiğini savundu

30 Aralık 2014 17:48

Avrupalı hacker'lar, bir kişiye ait birkaç fotoğrafı analiz ederek o kişiye ait parmak izine ulaşabildiklerini öne sürdü. Avrupa'nın en büyük hacker birliği olarak bilinen 'Chaos Computer Club'ın Almanya'da gerçekleştirilen 31'inci geleneksel fuarında, geliştirilen yöntem açıklandı. Hamburg'da düzenlenen fuarda konuşma yapan 'Starbug' lakaplı hacker Jan Krissler, ellerinin görüldüğü bir fotoğrafını kullanarak, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in parmak izini çıkarttı.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, standart bir kamera kullanılarak biyometrik tanımlamanın yapılabileceğini belirten Krissler, bu yüzden politikacıların genelde halk içinde eldiven giydiğini savundu.

 

iPhone Touch ID’yi hack’lemişti

 

Krissler, Savunma Bakanı'nın parmak izini çıkarmak için VeriFinger adı verilen bir yazılımdan yararlandığını söyledi. Yazılımda kullanılan fotoğrafın ise Ekim ayında Ursulam von der Leyen'in katıldığı bir basın toplantısında çekildiğini belirtti.

Parmak izlerinin fotoğraflarla çıkarılabilecek olması, güvenlik tehdidini gündeme getiriyor. Öte yandan Krissler'e göre akıllı telefonlar için fazla risk bulunmuyor, çünkü telefonlar sadece tanımlı kişilerin parmaklarıyla açılabiliyor. Starbug ve diğer hacker'lar, yine de parmak izi kullanılan akıllı telefon veya kasaların risk altında bulunduğu uyarısını yaptı.

Starbug, Eylül 2013’te Apple’ın yeni sunduğu parmak izi sensörü Touch ID’yi hack’lemiş ve parmak izinin nasıl taklit edilerek iPhone’nun nasıl açılabileceğini göstermişti.

 

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