-''FOTO MUHABİRLERİNİN GÖZÜYLE İSTANBUL'' İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında ve Anadolu Ajansı'nın (AA) 90. kuruluş yıldönümü dolayısıyla AFP ve AA'nın ''Foto Muhabirlerinin Gözüyle İstanbul '' adlı ortak fotoğraf sergisi açıldı. AA Genel Müdürlüğü ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ortak organizasyonuyla düzenlenen ''2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Ajanslar Buluşması'' etkinliği kapsamındaki sergi, İstanbul Fransız Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında konuşan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, sergide birbirinden güzel fotoğraflar bulunduğunu ve bunun sadece kendi yargısını yansıtmadığını belirterek, ''Bu yargıya az evvel İstiklal Caddesinden geçenlerin Fransız Konsolosluğunun duvarlarını süsleyen fotoğraflara bakmaları, bunların başında kalabalık oluşturmaları üzerine varıyorum'' dedi. Kitaplarla, sayfalarca yazıyla anlatılamayacak düşüncelerin bir fotoğraf karesiyle ifade edilebildiğini vurgulayan Bengi, ''Zaman hızla akıp gidiyor, ama fotoğraf sanatçıları, foto muhabirleri bir deklanşörle zamanı durduruyor. O, zamandan anlık kesitler de her şeyi anlatıyor'' diye konuştu. -FRANSA BÜYÜKELÇİSİ- Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie de, fotoğrafların seçiminde iki hedefin göz önünde bulundurulduğunu belirterek, bunların gerçekliğe ihanet etmeden bilgilendirmek ve özünü ham fotoğraflar vasıtasıyla sunarak, bu gerçekliği ve bilgiyi ulvileştirmek olduğunu söyledi. Basın ajansları müdürleri ve sorumlularının burada bulunmalarından istifade ederek, mücadeleci ruhlarını ve cesaretlerini, tanıklıklarını daha da güçlendirici gerçek bir sanatsal anlamla birleştirmiş bu ekiplerin yüklendikleri temel demokratik ilkeyi selamladığını belirten Emie, şöyle devam etti: ''Günlük hayatın içinden ve bazen de tarihten çekip alınan bu fotoğrafların insanların hafızasında yer ettikleri ve hatta kamuoyundaki hareketlerin yönünü bile değiştirdikleri defalarca görüldü. Fransa, demokrasinin temel ilkelerinden biri olan ifade özgürlüğüne son derece bağlıdır ve bu yıl 90. yıl dönümünü kutladığımız büyük Türk basın ajansının koşullar ne olursa olsun, bu özgürlükten asla ödün vermemek gerektiğini hepimize hatırlatan bu güzel ortak çalışmaya tam anlamıyla katıldığını görmekten büyük sevinç duymaktadır. Gündemin en sıcak halinin bu foto muhabirlerinin görme biçimleri ve ustalıkları sayesinde sanatsal bir resim olarak aşkınlaşması, onun aynı zamanda pedagojik ve yurtseverce işlevini takdir etmemizi sağlar. Burada bize güzel bir ders veriliyor. Fotoğraf bir tekniktir, endüstridir, bir bilgi vektörü ve güçlü bir hayal üreticidir. Bu sanatçıların çalışması sayesinde güzellikle gerçekliği bir araya getiren bu işlev, bu akşam burada kutlanan mesleğin soyluluğunu ortaya koyuyor ve simgeliyor.'' -SERGİ 15 OCAK 2011'E KADAR GÖRÜLEBİLECEK- AFP Türkiye Temsilcisi Michel Sailhan, sergide yer alan sanatsal fotoğrafların habercilik mesleği içinde pastanın üzerindeki kiraz gibi olduğunu belirtti. AFP'nin uzun yıllardır Türkiye'de faaliyette bulunduğunu anımsatan Sailhan, yarım yüzyılı aşkın süre önce bir kişiyle başlayan çalışmalarını bugün 10 kişi ile sürdürdüklerini kaydetti. Sergi açılışında, Anadolu Ajansı yöneticileri ile etkinliğe katılan ajans temsilcileri hazır bulundu. Sergide, AA'nın zengin arşivinden seçilen sanattan spora, sosyal yaşamdan politikaya kadar birçok konuda İstanbul'un renklerinin anlatıldığı fotoğraflara, AFP'nin İstanbul Bürosu foto muhabirlerinin çalışmaları da eşlik ediyor. Fotoğraflar, 15 Ocak 2011 tarihine kadar Fransız Kültür Merkezinde görülebilecek.