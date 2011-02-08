Foster'ın ailesi: Şüphelerimiz var, araştırıyoruz

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Foster'ın son görüntüleri - VIDEO

Sevenleri, Defne Joy Foster'ı son yolculuğuna uğurladı

Foster'ın ailesi adına Avukat Ayşegül Mermer tarafından yapılan açıklama şöyle:Malumunuz olduğu üzere, müvekkilim Defne Joy Foster müessif gelişme sonucunda vefat etmiştir. Bu vefatı üzüntüyle tüm Türkiye ile birlikte öğrenmiş bulunmaktayız. Vefattan sonra müteveffa Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Foster ve eşi İlker Yasin Solmaz’ın avukatlığını yürütmekteyim.Konu ile ilgili olarak sağlıklı olmayan bilgilere dayanarak basın yayın organlarında olumlu olumsuz pek çok haber ve yoruma yer verilmektedir. Bu aslı doğrulanmayan haberler de bizleri ve acılı ailesini derinden yaralamakta olup bu yönde yapılan olumsuz haberlerin, basın ve meslek kurallarına (ilkelerine) aykırı olduğu düşüncesindeyiz. Bu hususu sağduyulu kamuoyumuzun takdirine bırakıyoruz.Olayın tarafı olarak işin merkezinde olan bizler dahi elimizdeki bilgilerin doğruluğundan emin olmamamız sebebiyle bugüne kadar hiçbir kurum ya da özel kişi hakkında suçlama teşkil edecek bir açıklamada yada hukuki girişimde bulunmuş değiliz. Halbuki ölüm acısının bize yaşatmış olduğu duygusal durumumuz ve olayın tarafı olma pozisyonu düşünüldüğünde çok rahat bir şekilde kamu oyunun hoşgörüsüne de dayanarak birtakım suçlamalarda bulunabilirdik. Ailesi olarak ve taraf olarak biz objektif olmaktan uzaklaşmamaktayız. Bu sebeple aynı objektif davranışı en azından bundan sonra siz değerli basın mensuplarından beklemekteyiz.Basının görevleri arasında halkı ve kamuoyunu aydınlatma vazifesi de vardır. Bu itibarla belirtmek isteriz ki; olayla ilgili olarak olayın gelişiminden dolayı şüphe ve tereddüt içerisinde olduğumuz ancak şu an için somut bilgi ve kanıta dayanmayan, araştırılması gereken ve bir takım kişiler için suç teşkil edeceğini düşündüğümüz olgular da mevcuttur. Bu olgularla ilgili olarak araştırma ve incelemelerimiz devam etmektedir. Bu araştırma ve incelememiz sonucunda somut bilgi ve kanıtlara ulaştığımız an, siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağımızı ve basında yer alan mevcut bilgilerin ise birçoğunun resmi makamlarca henüz onaylanmadığını saygıyla bildiririz.