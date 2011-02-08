-FOSTER'IN AİLESİ DE ŞÜPHELENDİ İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Kadıköy'de bir arkadaşının evinde hayatını kaybeden sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in eşi ve annesinin avukatı Ayşegül Mermer, olayın gelişiminden dolayı şüphe duydukları olgular bulunduğunu, bu konudaki inceleme ve araştırmalarının sürdüğünü bildirdi. Foster'in ailesi adına yazılı bir açıklama yapan avukat Ayşegül Mermer, konu ile ilgili sağlıklı olmayan bilgilere dayanarak basın yayın organlarında olumlu olumsuz pek çok haber ve yoruma yer verildiğini kaydetti. Mermer, aslı doğrulanmayan haberlerin Foster'in ailesini derinden yaraladığını, yapılan olumsuz haberlerin, basın ve meslek kurallarına aykırı olduğunu düşündüklerini ifade etti. Avukat Ayşegül Mermer, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Olayın tarafı olarak işin merkezinde olan bizler dahi elimizdeki bilgilerin doğruluğundan emin olmamamız sebebiyle bugüne kadar hiçbir kurum yada özel kişi hakkında suçlama teşkil edecek bir açıklamada ya da hukuki girişimde bulunmuş değiliz. Halbuki ölüm acısının bize yaşatmış olduğu duygusal durumumuz ve olayın tarafı olma pozisyonu düşünüldüğünde çok rahat bir şekilde kamuoyunun hoşgörüsüne de dayanarak birtakım suçlamalarda bulunabilirdik. Ailesi olarak ve taraf olarak biz objektif olmaktan uzaklaşmamaktayız. Bu sebeple aynı objektif davranışı en azından bundan sonra siz değerli basın mensuplarından beklemekteyiz. Basının görevleri arasında halkı ve kamuoyunu aydınlatma vazifesi de vardır. Bu itibarla belirtmek isteriz ki; olayla ilgili olarak olayın gelişiminden dolayı şüphe ve tereddüt içerisinde olduğumuz, ancak şu an için somut bilgi ve kanıta dayanmayan, araştırılması gereken ve bir takım kişiler için suç teşkil edeceğini düşündüğümüz olgular da mevcuttur. Bu olgularla ilgili olarak araştırma ve incelemelerimiz devam etmektedir. Bu araştırma ve incelememiz sonucunda somut bilgi ve kanıtlara ulaştığımız an, siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağımızı ve basında yer alan mevcut bilgilerin ise birçoğunun resmi makamlarca henüz onaylanmadığını saygıyla bildiririz.''