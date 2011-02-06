-FOSSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ ALAŞEHİR (A.A) - 06.02.2011 - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Serinyayla köyünde bir kız çocuğu, fosseptik için açılan ve yağmur suyuyla dolan çukura düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Serinyayla İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Esra Özdemir (8) eve gelmeyince ailesi ve komşuları küçük kızı aramaya başladı. Bir kişinin fosseptik için açılan ve yağmur suyuyla dolan çukurun yanında Esra'nın terliğini görmesi üzerine jandarmaya ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda Esra'nın cesedi çukurdan çıkarılarak, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.