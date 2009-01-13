Fosforlu İsrail!

İnsan Hakları İzleme
İsrail’in operasyonda fosfor bombaları kullandığını açıklarken
hastaneler, nedeni anlaşılamayan yanıklara sahip yaralılarla doldu.
Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Konseyi, Gazze Şeridi’ne 17 gündür operasyon
düzenleyen İsrail’i, “insan haklarını ihlal ettiği” için kınarken,
İnsan Hakları İzleme Örgütü de, Gazze’de beyaz fosfor kullanıldığını
duyurdu.
BM İnsan Hakları Konseyi’nin dün yaptığı oylamada, İsrail
operasyonlarının kınandığı karar tasarısı, 47 üyeden 33’ünün oyuyla
kabul edildi. Oylamada Kanada ret oyu kullanırken, çoğu AB ülkesi olmak
üzere 13 ülke çekimser kaldı.
Kabul edilen karar tasarısında İsrail’in, Filistinlilerin insan
haklarını kitlesel olarak ihlal eden operasyonu kınandı. Tasarıda
İsrail’e düzenlenen roket saldırılarının da sona erdirilmesi istendi.
Sivillerin hayatı tehlikede
İnsan Hakları İzleme Örgütü de, İsrail’in Gazze’nin yerleşim
birimlerine beyaz fosfor bombaları atarak sivillerin hayatını tehlikeye
attığını bildirdi.
Örgüt gözlemcilerinin, İsrail’in geçen cuma ve cumartesi günleri
Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda, alevli dumanın açığa
çıktığını gördüğü ve bunun beyaz fosfor kullanıldığını gösterdiği
belirtildi. Ancak gözlemcilerin vurulan bölgeye girmesine izin
verilmediği için, fosfor yüzünden yaralanan olup olmadığının
belirlenemediği kaydedildi.
AP ajansının Gazze’deki muhabirleri de, geçen pazar günü Han Yunus’taki
Nasır Hastanesi’nde ciddi yanıkları olan yaralılarla karşılaştıklarını,
doktorların bu yanıklara fosfor bombasının yol açmış olabileceğini
söylediğini bildirdi.
Önlem almakla yükümlü
İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in, beyaz fosforun kullanımını
düzenleyen sözleşmeye taraf olmamasına rağmen, savaş kuralları gereği,
fosforun sivillerin üzerindeki etkisini minimuma indirmek için gerekli
bütün önlemleri almakla yükümlü olduğunu belirtti.
İsrail ordu sözcüsü Avital Leibovich ise İsrail’in fosfor kullandığı
iddialarını doğrudan yanıtlamazken, İsrail ordusunun, “uluslararası
hukuka uygun mühimmat kullandığını” söyledi.
Öte yandan İsrail’in Gazze’de dün düzenlediği saldırılarda 19 kişi
ölürken 17 gün içinde ölenlerin sayısı, 277’si çocuk olmak üzere 905’e
ulaştı. İsrail operasyonlarında 3 bin 950 Filistinli’nin de yaralandığı
belirtildi.
Türkiye’den mekik diplomasisi
İsrail’in Gazze’ye saldırılarının ardından ateşkesin sağlanması için
Türkiye, mekik diplomasisi uyguluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Gazze’de ateşkesin
sağlanması için yürütülen müzakerelere dün de Suriye ve Mısır’da devam
etti. Şam’daki Hamaslı yetkililerle de bir araya gelen heyetin,
ateşkese yönelik olumlu sinyaller aldığı belirtildi. Öte yandan BM
Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’un da barış girişimleri çerçevesinde cuma
günü Ankara’ya gelmesi bekleniyor.
Gazze için okullarda saygı duruşu
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, hayatını kaybeden Filistinliler için
bugün okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.
Çelik’in dün yayımladığı genelge uyarınca, ilk ve ortaöğretim
kurumlarında saat 11’de toplu saygı duruşu yapılacak. Genelgede ayrıca,
ilk ve ortaöğretim kurumlarında “Filistin’de insanlık dramı” konulu bir
resim ve kompozisyon yarışması düzenleneceği ve dereceye giren
eserlerin yurtiçi ve yurtdışında sergileneceği vurgulandı.