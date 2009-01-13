Fosforlu İsrail!

İnsan Hakları İzleme İsrail’in operasyonda fosfor bombaları kullandığını açıklarken hastaneler, nedeni anlaşılamayan yanıklara sahip yaralılarla doldu.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Gazze Şeridi’ne 17 gündür operasyon düzenleyen İsrail’i, “insan haklarını ihlal ettiği” için kınarken, İnsan Hakları İzleme Örgütü de, Gazze’de beyaz fosfor kullanıldığını duyurdu.



BM İnsan Hakları Konseyi’nin dün yaptığı oylamada, İsrail operasyonlarının kınandığı karar tasarısı, 47 üyeden 33’ünün oyuyla kabul edildi. Oylamada Kanada ret oyu kullanırken, çoğu AB ülkesi olmak üzere 13 ülke çekimser kaldı.

Kabul edilen karar tasarısında İsrail’in, Filistinlilerin insan haklarını kitlesel olarak ihlal eden operasyonu kınandı. Tasarıda İsrail’e düzenlenen roket saldırılarının da sona erdirilmesi istendi.



Sivillerin hayatı tehlike de



İnsan Hakları İzleme Örgütü de, İsrail’in Gazze’nin yerleşim birimlerine beyaz fosfor bombaları atarak sivillerin hayatını tehlikeye attığını bildirdi.



Örgüt gözlemcilerinin, İsrail’in geçen cuma ve cumartesi günleri Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda, alevli dumanın açığa çıktığını gördüğü ve bunun beyaz fosfor kullanıldığını gösterdiği belirtildi. Ancak gözlemcilerin vurulan bölgeye girmesine izin verilmediği için, fosfor yüzünden yaralanan olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi.



AP ajansının Gazze’deki muhabirleri de, geçen pazar günü Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde ciddi yanıkları olan yaralılarla karşılaştıklarını, doktorların bu yanıklara fosfor bombasının yol açmış olabileceğini söylediğini bildirdi.



Önlem almakla yükümlü



İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in, beyaz fosforun kullanımını düzenleyen sözleşmeye taraf olmamasına rağmen, savaş kuralları gereği, fosforun sivillerin üzerindeki etkisini minimuma indirmek için gerekli bütün önlemleri almakla yükümlü olduğunu belirtti.

İsrail ordu sözcüsü Avital Leibovich ise İsrail’in fosfor kullandığı iddialarını doğrudan yanıtlamazken, İsrail ordusunun, “uluslararası hukuka uygun mühimmat kullandığını” söyledi.

Öte yandan İsrail’in Gazze’de dün düzenlediği saldırılarda 19 kişi ölürken 17 gün içinde ölenlerin sayısı, 277’si çocuk olmak üzere 905’e ulaştı. İsrail operasyonlarında 3 bin 950 Filistinli’nin de yaralandığı belirtildi.



Türkiye’den mekik diplomasisi



İsrail’in Gazze’ye saldırılarının ardından ateşkesin sağlanması için Türkiye, mekik diplomasisi uyguluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Gazze’de ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelere dün de Suriye ve Mısır’da devam etti. Şam’daki Hamaslı yetkililerle de bir araya gelen heyetin, ateşkese yönelik olumlu sinyaller aldığı belirtildi. Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’un da barış girişimleri çerçevesinde cuma günü Ankara’ya gelmesi bekleniyor.



Gazze için okullarda saygı duruşu



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, hayatını kaybeden Filistinliler için bugün okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. Çelik’in dün yayımladığı genelge uyarınca, ilk ve ortaöğretim kurumlarında saat 11’de toplu saygı duruşu yapılacak. Genelgede ayrıca, ilk ve ortaöğretim kurumlarında “Filistin’de insanlık dramı” konulu bir resim ve kompozisyon yarışması düzenleneceği ve dereceye giren eserlerin yurtiçi ve yurtdışında sergileneceği vurgulandı.