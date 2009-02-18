Foseptikten tarih çıktı



Kazıyı uzmanlar devraldı

Ölü gömme ritüelleri kapları



Kazı çalışmaları devam edecek

Milliyet'in haberine göre; Muğla Milas’ın Damlıboğaz Köyü’nde arkeolojik sit alanı olan 317 no’lu parselde foseptik çukuru açmak isteyen Mehmet Çoban’ın müze gözetiminde başlayan kazısı, önemli tarihi eserlerin bulunmasını sağladı.M.Ö. 740 yıllarına tarihlenen 2 oda mezar ortaya çıkarılırken, 52 envanterlik eser de Milas Müzesi’ne götürüldü. 32 pişmiş toprak kapla birlikte kraterler, kandiller, fincanlar, bardaklar, amfora, bronz takılar ve iki adet aryballos da bulunan eserler arasında yer aldı.Arazi sit alanında olduğundan müze uzmanı gözetiminde yapılan 17 Aralık 2008’deki foseptik kazısında tarihi eserlere rastlandı. Tarihi eser çıkınca müze uzmanları kazıyı devraldı.Milas Müzesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, iki açma yapıldı. Kuzey açmasında yaklaşık olarak 1.5 metre derinliğe inildiğinde, kayaç üzerinde bir oyuk belirlendi ve oyuğun iç kısmının bir oda mezar olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 15 metre doğudaki ikinci açmada ise 2 metre derinlikte yine bir oda mezara rastlanması üzerine foseptik çukuru kazılarına derhal son verilerek, Jandarma Komutanlığı ve Müze Müdürlüğü ile irtibata geçilerek alan koruma altına alındı.Bir gün sonra gerekli izinler alındıktan sonra kurtarma kazısına başlandı. İki mezarda da çok sayıda iskelet olduğundan, mezarların uzun süreli kullanıldığı anlaşıldı.Mezar odasında üç tarafı, yan yana sıralanmış ve kayrak taşından yapılmış 14 kline (ölü yatağı) tespit edildi. Bulunan bir başka kline üzerinde, kremasyon (ölü yakma) yapılmış kemikler ortaya çıktı.Klineler üzerinde, mezar odasının ilk bulunduğu haliyle 32 adet pişmiş toprak kap olduğu görüldü. İlk belirlemelere göre, söz konusu kapların Geç Geometrik Dönem’e (M.Ö.740-700) ait olduğu düşünülüyor. Ölü gömme ritüelleriyle ilişkili olan bu kaplar, formları itibariyle çeşitlilik ve zenginlik gösteriyor.Milas Müze Müdürlüğü konuyla ilgili şu bilgilere yer verdi: “1 No.’lu oda mezar içerisinde, koridor duvarının güneybatı köşesine yerleştirilmiş, yaklaşık 50 cm. yüksekliğindeki iki adet ayaklı krater, hem bezemeleri hem de özgün kulp formlarıyla, Geç Geometrik Dönemi son derece iyi yansıtan önemli eserlerdir.Klineler üzerindeki toprak temizlenirken, yine çok sayıda pişmiş toprak kabın yanı sıra, bronz takılara da rastlanmıştır. Yine Geç Geometrik Dönem’e ait olduğu düşünülen bu bronz objeler arasında, çok sayıda fibula parçası, 6 adet halka biçimli obje, kemer tokası, bilezik ve yüzük bulunuyor.Ancak bronz eserler, nemli ortamda bulunduklarından korozyona uğramışlardır ve kötü durumdadırlar. Kazı çalışmalarına devam edilmektedir.”