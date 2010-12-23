T24 LogoT24 Logo
Gündem

FOSEPTİK YİNE CAN ALDI BARTIN (A.A)

23 Aralık 2010 19:22

-FOSEPTİK YİNE CAN ALDI BARTIN (A.A) - 23.12.2010 - Bartın'da foseptiğe düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Ulugeçit Ambarcı köyünde, arkadaşı Eren Kuloğlu (5) ile evlerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki foseptik önünde oynayan Hüreyya Gül Güney (4), dengesini kaybederek 5 metre derinlikteki çukura düştü. Kuloğlu'nun durumu anne ve babasına bildirmesinin ardından ambulans, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi.  Olay yerine gelen jandarma ekipleri, uzun bir sopanın ucuna taktıkları çengel yardımıyla, Güney'i kuyudan çıkarttı. Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesine kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi. Güney'in cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Foseptiği köy sakinlerinden E.K'nin bahçesinde açtırdığı ve bazı komşularıyla ortak kullandığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24