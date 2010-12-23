-FOSEPTİK YİNE CAN ALDI BARTIN (A.A) - 23.12.2010 - Bartın'da foseptiğe düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Ulugeçit Ambarcı köyünde, arkadaşı Eren Kuloğlu (5) ile evlerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki foseptik önünde oynayan Hüreyya Gül Güney (4), dengesini kaybederek 5 metre derinlikteki çukura düştü. Kuloğlu'nun durumu anne ve babasına bildirmesinin ardından ambulans, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, uzun bir sopanın ucuna taktıkları çengel yardımıyla, Güney'i kuyudan çıkarttı. Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesine kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi. Güney'in cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Foseptiği köy sakinlerinden E.K'nin bahçesinde açtırdığı ve bazı komşularıyla ortak kullandığı öğrenildi.