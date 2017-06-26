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Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti

Hamile yakınını kurtarmak isteyen üç kişi de çukura düşerek hayatını kaybetti

26 Haziran 2017 00:25

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ İlçesi Meydan Yaylası'nda meydana geldi. Hamile olduğu iddia edilen Elif Boran, ayağı kayınca yol kenarındaki foseptik çukuruna düştü. Boran'ın düştüğünü fark eden akrabaları yardıma koştu. Boran'ı çıkarmak isterken 3 yakını da çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, foseptik çukuruna düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)

 

 

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