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Foseptiğe düşen tilkiyi itfaiye kurtardı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 6 metre derinliğindeki foseptiğe düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

17 Ocak 2018 15:15

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde 6 metre derinliğindeki foseptiğe düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Suruç\'un  Ezgil Mahallesi\'nde meydana geldi. Foseptiğe tilki düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tahta çubuğa halat bağlayıp tilkiyi, yarım saatlik çalışmayla kuyudan çıkardı.  Ekipler bitkin haldeki tilkiyi, veteriner hekime teslim etti. Veteriner hekimin kontrolünün ardından tilki doğaya bırakılacak.

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