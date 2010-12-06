-FOSEPTİĞE DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ ADANA (A.A) - 05.12.2010 - Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Kaldırım beldesinde, foseptiğe düşen bir çocuk öldü. Alınan bilgiye göre, Aydın mahallesinde, arkadaşlarıyla top oynamak için evinden çıkan Süleyman Temizel (3), bir süre sonra kayboldu. Oğlunu merak ederek aramaya başlayan anne Yasemin Temizel, evlerinin yakınındaki bir bahçenin içindeki foseptiğin kenarında oğlunun ayakkabısını bulunca şüphelenerek yakınlarına haber verdi. Kaybolan çocuğun amcası Ünal Temizel, yeğenini iki metre derinliğinde olan çukurdan çıkardı. Küçük çocuğun öldüğü anlaşıldı. Baba Yılmaz Temizel, oğlunun mahallede hayvancılık yapan A.A. ile B.E'nin açtırdığı çukura düştüğünü, sorumlusunun ise denetim yapmayan belediye yetkilileri olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.