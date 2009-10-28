Forum İstanbul'da ikramda bile rekabet var

Forum İstanbul'da Media Markt'ın kardeş şirketi Satürn ve büyüme atağına geçen Teknosa aynı gün ve aynı saatte açılış yapacak.



Bayrampaşa'da yaklaşık 750 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi Forum İstanbul'da teknoloji savaşı yaşanacak. Alışveriş merkezindeki ilk mağaza açılışlarını büyük teknoloji marketleri yapacak. Türkiye pazarına girerken yaptığı agresif fiyat politikası ile izdihama neden olan Media Markt'ın kardeş şirketi Satürn ve yeni mağaza konsepti ile büyüme atağına geçen Teknosa aynı gün ve aynı saatte açılış yapacak. 29 Ekim saat 06.00'da mağazalarının açılışını yapacak her iki firma da indirim savaşına tutuşacak. Teknosa açılış gününe özel indirim sepetlerinde 1.5, 3 ve 5 TL gibi fiyatlarla yüzde 70'e varan indirimlerle ürün satacak. İndirim oranlarını sır gibi saklayan Satürn ise "En ucuz biziz" sloganıyla rakibinin fiyatlarına anlık tepki verecek. Rekabet ikramlarda bile yaşanacak. Teknosa sabahın erken saatlerinde gelen tüketicilere çay ve simit, Satürn ise poğaça ve çay ikram edecek. Satürn Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Yıldırım Karaali, "Bizden daha ucuz fiyata anında reaksiyon vereceğiz" açıklamasını yapt



Teknosa izdihama karşı 400 kişilik personelle çalışacak. Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane, "Bizim depomuzda aynı yerde. Bu nedenle ciddi bir güvenlik tedbiri aldık" dedi.



Büyük konuşmak için burdayız



Avrupa genelinde toplam 800'ü aşan mağazası ve 60 binin üzerinde çalışanı ile Media Saturn Holding çatısı altında bulunan Satürn'ün 13 ülkede 230'u aşkın mağazası bulunuyor. Saturn, aynı grup çatısı altındaki Media Markt ile tamamen farklı hukuksal kimliklere, yönetim ekibine, tedarik zincirine sahip ve birçok ülkede birbiri ile rekabet ediyor. Saturn'ün 18 bin metrekare satış alanında yaklaşık 100 bin ürün çeşidini tüketicilerle buluşturan Hamburg mağazası, dünyanın en büyük elektronik ürün mağazası unvanını taşıyor. Markanın Türkiye'deki ilk mağazası 4 bin 300 metrekarelik alana sahip. Mağazada 45 bini aşkın yeni teknolojik ürün satılacak.



Satürn Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Yıldırım Karaali, "Büyük konuşmak için buradayız. Türkiye'de yüksek potansiyele sahip elektronik mağazacılık sektöründe rekabet gücümüzü göstereceğiz" açıklamasını yaptı.Türkiye'de yayılma politikalarının hızlı olacağını kaydeden Karaali, hedeflerinin 2010 sonuna kadar 5 mağaza ve 600 çalışan olduğunu söyledi.



400 güvenlik personeli olacak



Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane, evde vakit geçirme alışkanlarının değişmesinden ilham alınark geliştirilen Extra mağazasında özellikle temel elektronik cihaz ve sarf malzemelerinin çok uygun fiyata satılacağını anlattı.



Nane, "Sepetlerde USB bellekten fareye kadar birçok elektronik eşyayı bugüne kadar görülmemiş fiyatlarla satacağız. Herşey 1-2-3 TL'ye satılacak. Açılış sırasında müşterilerin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Hatta erken gelenlere çay simit bile ikram edeceğiz" dedi.

2 bin 500 metrekare alanda hizmet verecek olan Teknosa Exxtra'nın açılışında yaşanması beklenen yoğun talep nedeniyle depoda, mağaza ve çevresinde toplam 400 güvenlik görevlisi görev yapacak. Kasalarda yoğunluk yaşanmaması amacıyla ilk güne özel olarak Teknosa Exxtra Forum İstanbul Mağazası'nda 45 kasa müşterilere hizmet verecek. 2 bin 500 metrekarelik alana kurulan ve 200 kişilik satış ekibinin çalışacağı mağazada 50 binin üzerinde ürün çeşidi bulunacak.

